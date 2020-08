César Cervera: "La monarquía española lleva 200 años tambaleándose"

Hace 300 años unos reyes llegaron desde Francia para gobernar España. Desde Felipe V hasta Alfonso XIII, el periodista César Cervera hace un repaso por las vidas de Los Borbones, una dinastía que ha dejado muchos cotilleos en las páginas de la prensa rosa. Su libro Los Borbones y sus locuras es una crónica exhaustiva y divertida de la vida de estos monarcas.

¿De dónde le viene el gusto por la historia?

Siempre he leído mucho. Empecé la carrera de historia pero la dejé por la mitad y me cambié a periodismo, que tampoco me encantó. Al final soy licenciado en periodismo pero siempre mirando de reojo a la historia. Mi vocación es acercar la historia al público en general.

¿Hacer un repaso por la vida de los borbones cuántos años ha llevado?

He intentado hacer una mezcla exacta entre muchas anécdotas, muy divertidas, pero con un muy buen trasfondo. He ido acumulando y anotando curiosidades en libros amarillentos durante años.

Maquiavelo decía que para mantenersen el poder un príncipe debía ser virtuoso. Parece que los borbones no lo han sido a veces y ahí siguen, ¿cuál es la clave?

Los primeros borbones llegaron a un país que les resulta extraño, por ejemplo Felipe V no hablaba español. A esto se unieron problemas mentales en el caso de Felipe V y Fernando VI. Creo que los primeros borbones sí fueron virtuosos, con una buena educación y, en el caso de tener poca formación, con la inteligencia suficiente para saber delegar en buenos ministros. Después llegaron las locuras de palacio. Ni virtuosos ni nada, pura supervivencia.

Juan Carlos no ha sabido ver que otros de su familia han caído por mucho menos

Hablando de supervivencia, en la situación actual, ¿cree que Felipe VI tiene afán por sobrevivir a los escándalos de su padre?

De los últimos ocho reyes, todos vivieron alguna época en el exilio, y siete de ellos tuvieron que abdicar en algún momento de su vida. La monarquía española lleva 200 años tambaleándose. Juan Carlos no ha sabido ver que otros de su familia han caído por mucho menos.

¿Cree que Juan Carlos I ha sido el más polémico de toda la dinastía?

En el libro no lo incluyo porque creo que falta perspectiva histórica para saber si va a ser recordado como el rey que restauró la democracia o por los escándalos. Está cometiendo muchos errores por los que sus antepasados acabaron en el exilio. Otros borbones fueron igual de escandalosos que él, con vidas privadas muy ajetreadas, como Isabel II o Alfonso XIII.

¿Existe la posibilidad de que dentro de unas décadas le dedique un libro a los borbones actuales?

Ya sería poner un apéndice a este. Ja, ja, ja. La historia hay que hacerla siempre con distancia.

Lo que está saliendo estos días son grabaciones de Corinna, ¿nos fiamos absolutamente de ella?

Como periodistas tenemos que contarlo, pero no darle verdad histórica.

Creo que la monarquía tiene la suerte de tener al frente a una persona ejemplar, Felipe VI

Después de estos escándalos, ¿cree que se acabará por plantear el debate monarquía o república?

Me sorprende que Juan Carlos no haya tenido en cuenta que la situación de la monarquía ha sido muy precaria, que se movía por terrenos resbaladizos. Creo que la monarquía tiene la suerte de tener al frente a una persona ejemplar, Felipe VI. Estamos hablando de los delitos de su padre, pero no de él ni de la dinastía.

Y en un referéndum, ¿cómo crees que andarían los porcentajes?

No lo sé. Hace unos años en el CIS se preguntaba, supongo que hasta que empezaron a salir porcentajes peligrosos. Mi opinión es que el español medio no es monárquico. Va a depender de la capacidad que tenga Felipe VI para convencer. El debate tiene que ser más profundo, sabiendo que no se es menos democrático por tener una jefatura, de hecho, es posible que el sistema democrático funcionara peor sin una figura que siembra consenso y que está por encima de los partidos.

Durante los últimos años han salido varias infidelidades de Juan Carlos a Sofía, ¿se han ganado los borbones la fama de mujeriegos?

Los primeros borbones, desde Felipe V hasta Carlos IV, fueron hombres con poca obsesión por el sexo y sin relaciones extramatrimoniales. El mito de los pícaros borbones aparece con Fernando VII, que dijo "el celibato no es para los borbones".

En el libro habla del primer productor de cine porno, ¿cómo es esa historia?

Alfonso XIII se instaló una sala de cine donde se veían películas comerciales, hasta que se retiraba la mayor parte del público y el rey y su círculo más íntimo veían películas pornográficas. En un momento hubo tanta demanda que Alfonso consultó al conde de Romanones y decidió producir sus propias películas. Se sabe que existieron más de veinte, pero se conservan tres.

En cuanto a escándalos, su abuela Isabel II también dio mucho que hablar.

Ella tiene una educación desastrosa y no está preparada. A eso se une el matrimonio con su primo, Francisco de Asís. Siempre se hacía la broma de que cuando se fueron a la cama la noche de bodas Isabel descubrió que tenía en la falda más encaje que ella. Se sabía que era un hombre que no podía tener descendencia. Esta elección de marido hace que ella inicie aventuras por las que se cree que ninguno de sus descendientes son hijos de su marido.

Siguiendo con las mujeres, ¿cree que en España se ha despreciado a las esposas que han querido trascender a su marido?

Para mí es la gran conclusión. A cualquier mujer que ha intentado tener protagonismo político se le ha puesto la etiqueta de dominadora para denigrarla. En el caso de Isabel de Farnesio fue el gran sostén de Felipe V.

¿Y cree que esto tiene que ver con alguna de las polémicas que hay con Letizia?

Tengo admiración por Sofía pero creo que hay una doble vara de medir. Sofía parece que es mucho más popular por no tener nunca un mal gesto, por ser discreta. Sin embargo de Letizia sí se han visto arrebatos de personalidad, se la ha juzgado con más dureza y creo que tiene una mala imagen.

¿Había antes más obsesión por tapar los escándalos?

La prensa ha dado mucha cancha a Juan Carlos pensando que así se protegía la institución, y la monarquía no ha correspondido..