O MoMA de Nova York encarga a Sargadelos unha serie de pratos

O Museo de Arte Moderna de Nova York, un referente da arte e a vangarda, encargou a Sargadelos unha colección de pratos. Presentaranse en outubro nas tendas que posúe na cidade norteamericana e Hong Kong. Son tres series agrupadas baixo o nome de MM e venderanse por separado segundo a súa función: prato fondo, chan e de sobremesa. Cada unha ten catro pratos dunha soa color. As colores son azul, morada, laranxa ou verde. Posibilitan que sexan usadas en diversas combinacións.

A responsable de Deseño da empresa de Cervo, Sara Méndez Toriza, recordou que o museo vangardista máis importante do mundo xa contactara con eles en 2018. Daquela incorporara ás súas tendas varias pezas. O pedido renovouse ao ano seguinte.

O Museo de Arte Moderna (MoMa) de Nova York ten unha política moi estrita e laboriosa para incorporar produtos ás súas tendas. Unha esixencia que se multiplica cando deciden respaldar unha peza co prestixio internacional da súa marca.

A encarga produciuse no pasado febreiro. O MoMA xa ofrece pratos e pezas como o xarrón Galium ou a xarra Paxaroforme de Sargadelos nas súas tendas. O museo norteamericano considerou tanto as formas como as altas temperaturas de cocción que garanten "a duración e a calidade" neste caso.

O centro de arte de Nova York valora especialmente a identidade, a traxectoria e a profesionalidade das firmas ás que fai peticións de creacións destinadas ao seu público dun xeito único.

Sara Méndez comenta que lles pediron material que acreditase o proceso de concepción e de fabricación das pezas. Enviaron uns vídeos aos Estados Unidos para amosar a elaboración das cerámicas, no que o traballo manual ten unha importancia determinante. "Eles poñen en valor o proceso produtivo", sinalou a deseñadora da Mariña.

En canto se estableceron os termos da colaboración Sargadelos remitiu varias propostas para o deseño. O MoMA quería pezas dunha única color. Tras moitos debates acordaron volver medio século atrás, a 1971, para usalo como base. Para Sara Méndez é "unha mostra da calidade do deseño de Sargadelos, que segue sendo actual" cincoenta anos despois. Unicamente necesitou ser actualizado para que se presente xunto ás pezas máis punteiras do deseño internacional.

Posúe obras de Dalí, Picasso ou Chagall

O Museo de Arte Contemporánea de Nova York, inaugurado en 1929, ten unha traxectoria sólida de innovación que o mantén dende hai décadas como o centro de arte moderna más importante del mundo. Conserva obras clave de Pablo Picasso, como As rapazas de Aviñón, así como o cadro A persistencia da memoria de Salvador Dalí, entre outros de Chagall, Kandinsky, Mondrian ou Henri Matisse. No seu Xardín de Esculturas poden verse pezas de Auguste Rodin, Alexander Calder, Louise Nevelson, Pablo Serrano e Aristide Maillol.



DESIGN STORE. A colección de Sargadelos para o museo estará á venda na MoMA Design Store, onde se ofrecen pezas de deseño para iluminación, innovacións de tecnoloxía, mesa, decoración para fogar, xoiería e accesorios, entre outras.



LONDRES. Sargadelos suma esta iniciativa á particiapacións en encontros como a London Design Festival, ao que acoden a presentarse os mellores deseñadores do mundo.