Mofa en las redes tras el fallido discurso en inglés de la alcaldesa de Jerez de la Frontera

El inglés de Mamen Sánchez, alcaldesa de la localidad de Jerez de la Frontera, ha incendiado las redes sociales. Así, la regidora ha demostrado en su discurso en relación al Gran Premio de motociclismo que su relación con el idioma es de todo menos de dominio.

De este modo, la política quiso transmitir que el 2020 se ha tratado de un año muy especial y que echa de menos a los aficionados a la disciplina, pero que en el próximo año "1922", sin pandemia, estaría aguardando. Sin embargo, la transcripción de sus palabras no ha dejado indiferente a nadie: “Recogneition. Tuenti tuenti guas a veri especials years. Eehh.. Jerez recibió to gran premio at, es, bueno, echamos mucho de menos, as sun, de fans tu get tu Jerez. Bat, in naintin tuenti tu, de next yiar, ai am güeitin for ten güizaut pandemic and on person”.