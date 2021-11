Adaptar las vacunas a la variante ómicron llevará entre tres y cuatro meses

El consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, cree que las actuales vacunas contra el covid-19 serán "mucho menos eficaces" contra ómicron que ante las anteriores cepas de coronavirus. Además, calcula que aun se tardarán meses hasta que se puedan fabricar en grandes cantidades vacunas que sean específicas para esta nueva variante, detectada en los últimos días.

En declaraciones a Financial Times, Bancel ha comentado que el hecho de que ómicron presente una gran cantidad de mutaciones junto con su rápida propagación será necesario modificar las vacunas actuales a lo largo de 2022. "Creo que no hay ningún mundo en el que la eficacia sea del mismo nivel que tuvimos con la variante Delta —ha dicho—. Creo que va a ser un descenso importante. Pero no sé cuánto, porque tenemos que esperar a los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado dicen: 'Esto no va a ser bueno'".

Por su parte, el presidente y director general de Pfizer España, Sergio Rodríguez Márquez, ha avanzado que su compañía podría desarrollar "en un período de 100 días" una nueva vacuna contra el covid-19 adaptada a la variante ómicron si finalmente se demuestra necesario. "Seguimos trabajando con las distintas cepas que han ido surgiendo. Hasta el momento, la vacuna ha demostrado seguir siendo eficaz. Ahora estamos analizando la nueva cepa ómicron. Se está analizando si hay pérdida de efectividad o no. En función de eso, el compromiso de Pfizer es en un período de 100 días poder desarrollar una nueva vacuna", ha resaltado durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación del Congreso de los Diputados.

Rodríguez ha apuntado que la tecnología en la que está basada su vacuna, de ARN mensajero (ARNm), "permite en un período relativamente corto empezar a desarrollar y producir una vacuna que pueda ser efectiva contra esta variante". "Si realmente la vacuna actual no es eficaz contra ómicron, va a haber una nueva en un período aproximadamente de 100 días", ha insistido al respecto.

En esa línea, la Universidad de Oxford aseguró este martes que podría actualizar "rápidamente" su vacuna contra el covid-19 "si fuera necesario" ante la creciente preocupación por la nueva variante ómicron del coronavirus. En un comunicado, los académicos del prestigioso centro académico británico, que fueron pioneros a la hora de desarrollar un preparado contra el virus junto con la farmacéutica AstraZeneca, señalan que ya cuentan con las "herramientas y procesos necesarios" por si hiciera falta retocar la vacuna.

"Tenemos las herramientas y procesos necesarios para (efectuar) un desarrollo rápido de una vacuna actualizada contra la covid-19 si fuera necesario", apunta la nota. La universidad de Oxford subraya que la vacuna continúa proporcionando altos niveles de protección pese al surgimiento de nuevas variantes, entre ellas la Delta, pero admite que aún hay información limitada sobre la nueva variante de coronavirus B.1.1.529 (ómicron). "Pese a la aparición de nuevas variantes durante el pasado año, las vacunas han continuado proporcionando niveles muy elevados de protección contra la enfermedad grave y no hay evidencias hasta la fecha de que ómicron sea diferente", añadió.

En cualquier caso, la directora de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cooke, ha señalado que la agencia cuenta con planes para acelerar la adaptación de las vacunas a la nueva variante ómicron si fuera necesario, un proceso que ha estimado que llevará entre tres y cuatro meses. En una intervención en el Parlamento Europeo, Cooke ha querido mandar un mensaje de prudencia ante la nueva variante y ha insistido en que todavía se desconocen muchos elementos para determinar si habrá que adaptar las vacunas existentes.

"No sabemos todavía si esto se necesitará, pero en todo caso tenemos preparados planes de contingencia. Trabajamos con los reguladores porque esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor", ha afirmado la responsable de la Ema. En todo momento ha recalcado que las vacunas existentes siguen siendo efectivas contra las variantes que circulan en Europa. "Sabemos que el virus está mutando y habrá un punto en el que tengamos que cambiar el enfoque actual", ha expuesto, insistiendo en que las vacunas actuales protegen contra el coronavirus y reiterando el consejo de recibir la dosis de refuerzo.

Adaptar las vacunas llevaría "entre tres y cuatro meses" desde el momento en el que se tome la decisión, ha explicado Cooke, tras señalar que primero debe estudiarse la situación epidemiológica en Europa, el nivel de circulación de la variante y factores de la población europea como la edad o la vacunación en la expansión de la variante. Todos estos factores difieren mucho de la situación de Suráfrica, donde se detectó la variante ómicron por primera vez.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha dicho por su parte que es probable que la vacuna de la farmacéutica española Hipra sirva como vacuna de refuerzo, que "posiblemente incluya las variantes nuevas". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Morant ha explicado que desde su diseño inicial (basada en la proteína recombinante) esta vacuna ya presentaba mejoras respecto a las vacunas del mercado que "nos hemos inoculado". Ha recordado que actualmente, esta vacuna española está en la fase II de ensayo, que mide la seguridad y la eficacia del tratamiento, y está dando "muy buenos resultados" en las cerca de mil personas en las que se está probando en España y que estaban previamente vacunadas con alguna otra vacuna.

"La vacuna de Hipra recombina las proteínas de las variantes Alfa y Beta. La Delta llegó luego y ahora tenemos la Ómicron pero, en definitiva, Hipra habla de la capacidad que tiene su vacuna de recombinar variantes y por tanto esa es una de las mejoras de esta vacuna". Por tanto, ha insistido Morant, "probablemente será (una vacuna) de refuerzo" y "posiblemente ya incluyendo estas variantes nuevas".

Farmacéutica sudafricana fabricará sus propias vacunas con la fórmula de J&J

La empresa farmacéutica sudafricana Aspen y la multinacional Johnson & Johnson anunciaron este martes un acuerdo para que esa primera compañía empiece a fabricar sus propias vacunas contra la covid-19 a partir de la fórmula de la segunda, que llevarán el nombre de "Aspenovax" y que serán destinadas a África. El entendimiento supone que Aspen, que ya tenía un acuerdo con Johnson & Johnson para completar la producción de las vacunas de su filial Janssen -pero solo las últimas fases del proceso-, cuyas dosis se destinaron principalmente al continente africano, dispondrá ahora de una licencia de propiedad intelectual para fabricarla bajo su marca.



En una rueda de prensa virtual celebrada este martes para anunciar el acuerdo, Adrian Thomas, vicepresidente de Estrategia Global de Johnson & Johnson, señaló que, a la vista de los bajos niveles de vacunación en África, desde la compañía consideraron que tenían "que hacer algo diferente" y se declararon "orgullosos" de estar detrás de este "hito". Thomas señaló también que, sin un reparto más equitativo de las vacunas, esta pandemia no va a llegar a su "fin", recalcó que es necesaria una producción independiente "en África para África" y pidió al mundo un plan de apoyo para el continente.



Por su parte, Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), recalcó que la emergencia de la variante ómicron es "otra señal" más de que hay que "redoblar" el trabajo para garantizar la equidad vacunal. "Solo alrededor de un 3 % de las personas de los países de bajos ingresos están completamente vacunadas, 7 % en toda África, comparado con los dos tercios de Europa (...) Cuanto más tiempo haya grandes cantidades de gente sin vacunar, más grande el riesgo de que nuevas mutaciones del virus emerjan", subrayó Okonjo-Iweala.

MSD dice que su píldora contra la covid-19 es efectiva contra variantes

La empresa farmacéutica estadounidense Merck, que opera en el resto del mundo como MSD, afirmó este martes que su píldora experimental contra la covid-19 debería en principio ser igualmente efectiva contra cualquier nueva variante del virus. Así lo explicó la vicepresidencia del departamento de enfermedades infecciosas e investigación de vacunas de Merck, Daria Hazuda, que intervino ante un comité asesor de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA).



Ese comité está evaluando si la FDA debe autorizar el uso de emergencia de la píldora de Merck, que podría convertirse en el primer medicamento que los estadounidenses pueden tomar de manera oral en sus casas para tratar la covid-19 y que ya ha sido autorizado en Reino Unido. Sin embargo, la experta no mencionó expresamente cuál sería la eficacia de la píldora contra la nueva variante, detectada por primera vez en Sudáfrica y bautizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como ómicron.

La semana pasada, Merck explicó que su pastilla reduce el riesgo de muerte y hospitalización en un 30%, un porcentaje menor al 50 % inicialmente anunciado. Se espera que el panel de expertos vote este martes sobre la autorización de emergencia para la píldora de Merck, pero su decisión no es vinculante, ya que corresponde a la FDA adoptar la decisión final.