Es físico y, como buen hombre de ciencias, no deja ni un detalle a la imaginación. José Antonio Maldonado no se aventura a predecir el tiempo más allá del fin de semana. Tras mucho preguntar, accede a pronosticar que se estabilizará en lo que queda de mes. No se fía de los modelos de predicción que escudriñan el horizonte del otoño e insiste en que en materia de pronóstico del tiempo, el universo conocido se limita a 15 días. Más allá es tierra misteriosa e insondable.

El cambio climático nos ha dado mucho que hablar este verano. Imagino que tendremos tema de conversación para rato.

La denominación cambio climático no me gusta, yo prefiero hablar de calentamiento global. El término cambio climático es una idea del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que no es santo de mi devoción. La temperatura ha subido en todas partes, eso no se puede negar, pero el clima ha cambiado desde que existe la Tierra. Cambios ha habido siempre. Por ejemplo, en los siglos XVI y XVII hubo una pequeña edad glaciar, con heladas y temperaturas altas en sitios inverosímiles, que permitían cultivos que no serían posibles con el clima habitual de esas zonas. Ahora lo que hay es una tendencia al calentamiento y debemos llamarle a cada cosa por su nombre.

En todo caso, es evidente que algo pasa y habrá que tomar medidas para frenar esa tendencia.

Sí, medidas para que no vaya a más. Pero no todo se puede achacar a la mano del hombre. La emisión de gases por parte del ser humano influye en el calentamiento global, pero la atmósfera es muy caprichosa y hay cosas que pueden ocurrir de por sí.

En Galicia hemos vivido un verano inusual, demasiado tropical. Mucho calor, de repente lluvias intensas... Se echa de menos aquel tiempo de ni mucho ni poco.

Recuerdo una frase de Manuel Fraga cuando era presidente, tras una época de sequía: "Mira que he suplicado lluvia y ahora no para de llover".

Sí, en Galicia no es raro que llueva, pero me refiero a fenómenos extremos para los que no estamos preparados, como lluvias torrenciales que provocan inundaciones en épocas que no se esperan, fuertes vientos cuando los árboles todavía están con fruto y no preparados para soportarlos, granizadas que arruinan las cosechas...

Los daños siempre ocurren cuando no estamos preparados. Las riadas siempre se producen en ese pueblo que está al pie de la montaña a punto de desplomarse.

El Atlántico registró durante este verano temperaturas que ni los mayores del lugar recuerdan. El agua estuvo caliente día tras día.

Sí, como en el Mediterráneo, cuatro o cinco grados por encima de lo habitual. Eso es un peligro en potencia. Digo en potencia, no es que por sí sea peligroso. Con la gota fría que se registró hace unos días, a la que ahora le llaman dana, hubo lluvias torrenciales en gran parte de España. Cuando tocó con el agua caliente del Mediterráneo se produjo una gran condensación y una elevación del aire que estaba en contacto con la tierra. Cuando este aire que sube topa con la masa de aire frío de la altura se producen lluvias torrenciales.

Ni los mosquitos se aclaran. Siguen picando en septiembre tanto como en julio.

Es un verano estraño.

¿Qué se ve en el horizonte del otoño?

Este fin de semana se prevé lluvioso y a continuación, hasta fin de mes, el tiempo se estabilizará. Quizás llueva algo en el Cantábrico, pero poco.

¿Y más allá?, ¿se puede avanzar algo para el otoño?

Podemos hacer predicciones a corto plazo, para 15 días. Pero siempre serán pronósticos y pueden cambiar. A una semana salen bien, pero más allá no son fiables. Por ejemplo, la última dana se predijo con una semana de antelación. Cuando yo empecé no había medios ni siquiera para eso. La predicción del tiempo era de un día para otro. Para hablar de lo que puede ocurrir durante el otoño hay modelos, pero yo no me fío de ellos. Los modelos dicen que el otoño será lluvioso, pero los modelos fallan.

El hombre del tiempo

► José Antonio Maldonado fue el hombre del tiempo en TVE durante 22 años, desde 1986 hasta el expediente de regulación de empleo de la empresa en 2008.

► Es licenciado en Ciencias Físicas y en 1970 ingresó en el Cuerpo Facultativo de Meteorólogos (hoy Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado) del Instituto Nacional de Meteorología (actual Aemet). En 1977 dio sus primeros pasos en los medios de comunicación, con colaboraciones en Radio Victoria, Radio Intercontinental y Radio Nacional de España.

► Es director de meteorología de Meteored y de la web eltiempo.es. Ocupa el cargo de presidente de honor de la Asociación Meteorológica de España (Ame) y es miembro del consejo rector de Aemet.