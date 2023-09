Alba Messa: "Mis gatos son lo que más amo en el mundo"

¿Qué quería ser cuando era una niña?

Siempre soñé con ser cantante, actriz y bailarina.

¿Cuáles cree que son los adjetivos que mejor la definen?

Valiente, perseverante, sensible.

¿Qué tres personajes vivos citaría como referentes?

A la etóloga Jane Goodall y a dos cantantes, Taylor Swift y Rosalía.

¿Qué es lo que más echaba en falta de su tierra en México?

A toda mi gente, las nabizas tal y como las prepara mi madre y... tener estaciones del año diferenciadas.

¿A su acento gallego se le ha pegado el deje mexicano?

Creo que tengo una mezcla bastante curiosa de acentos, pero por mi trabajo tengo que dominar el ‘switch’ entre cada uno de ellos, o los que puedan surgir.

No creo que exista alguna mujer que no haya sufrido una situación incómoda por su género»

Ha triunfado en México con un musical, pero llegar hasta ahí no ha sido fácil. ¿Nunca pensó en probar suerte en formatos como ‘OT’ o ‘La Voz’?

No, no lo intenté ni lo intentaría, ya lo hice de pequeña y fue suficiente.

Cuando eligieron a otra lucense, a Lucía Pérez, como representante española en Eurovisión, ¿pensó que podría haber sido usted?

No, porque nunca me presenté a ese concurso ni tampoco tuve la intención de hacerlo.

¿Es eurofán?

La verdad es que no, conozco algunas de las canciones que han participado, pero no sigo el concurso.

¿Qué música le gusta oír?

Escucho mucha música y de muchos estilos diferentes, hoy escuché desde Miley Cyrus a María Arnal.

Cuando sale de fiesta con sus amigos, ¿prefiere irse de verbena o de festival?

Creo que soy más de festival.

¿Alguna vez ha sufrido una situación incómoda por ser mujer?

Por supuesto que sí, no creo que exista alguna mujer que no la haya sufrido.

¿Qué serie logró engancharla más?

No me quedaría con una sola y citaría varias: Lost, El cuento de la criada, Girls, Breaking bad, Game of thrones...

¿Qué libro y qué película nos recomendaría?

Una lectura, El espacio de las variantes, que explica la técnica del transurfing, para ayudarnos a dirigir el rumbo de nuestra propia vida, y, como película, The prestige, de Christopher Nolan.

¿Qué defectos ajenos soporta peor?

El tratar de aparentar algo que no se es, la arrogancia, la falta de compañerismo...

¿Qué pregunta no le he hecho y le gustaría responder?

Mmmm... ¿En dónde me gustaría estar ahora? Y la respuesta sería en la playa. También ¿qué es lo que más amas? A mis gatos.