Miryam Benedited, jurado del Benidorm Fest, denuncia amenazas de muerte a sus hijos

La polémica surgida a raíz de las votaciones del jurado en el Benidorm Fest, que decantaron la victoria final hacia Chanel, ha llegado en muchos casos a límites extremos. La propia artista cubana, que participará este viernes en un programa sobre discursos de odio, anunció hace escasas fechas su decisión de cerrar su cuenta de Twitter por los numerosas amenazas sufridas tras la celebración del controvertido festival, que dejó a Tanxugueiras a las puertas de Eurovisión en contra del voto popular.

Pero no solo Chanel ha sido foco de la ira general, sino que la resaca del Beniform Fest ha afectado también a otras personas. Una de ellas es Miryam Benedited, jurado del festival, y que este jueves denunció en el programa Todo es mentira que había recibido "amenazas de muerte" hacia ella misma y hacia sus hijos, una situación que ya ha puesto en conocimiento de las autoridades. "A algunos fanáticos de Eurovisión se les va la cabeza. Lo comparo un poco con el fútbol y los hooligans. ¿Por qué se genera este odio si no gana nuestro favorito?", expresó.

La coreógrafa también reflexionó sobre las acusaciones de partidismo hacia Chanel por su presunta vinculación con la artista. "La palabra vinculación me parece desmesurada. Yo con ella tengo la misma relación que tengo prácticamente con todo el certamen. Si no, no sería la profiesional que soy porque es imposible que en mis 30 años de trabajo no haya coincidido con todos los bailarines, con todos los artistas de esta profesión", manifestó. Además, apostilló que "si no fuera así, no estaría preparada para juzgar nada".

Benedited reconoció que sí coincidió con la ganadora del Benidorm Fest en Tu cara me suena, pero que su relación con ella no pasó de ahí: "Ella vino en 2015 o 2016 a hacer una sustitución al programa, pero después no he vuelto a trabajar con ella nunca más".

También tuvo que salir al paso sobre los rumores de que estaba contratada por la discográfica de Chanel, algo que calificó de "mentira", e ironizó sobre haberse convertido en alguien "superimportante" porque según algunas personas "la que ha hecho que gane Chanel he sido yo y RTVE".

Precisamente en referencia a la victoria de la artista cubana, Miryam Benedited justificó su voto y comparó su puesta en escena con el de las dos favoritas, Tanxugueiras y Rigoberta Bandini. "Si tengo que opinar como coreógrafa, hay un gran salto entre la propuesta de Chanel y las otras dos. No hablo de gustos, que te puede no gustar una cosa perfecta, pero yo veo un salto enorme. Si la gente supiera lo complicado que es hacer lo que ella hace...", sentenció.