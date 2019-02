Miriam Sánchez detenida por robar en unos grandes almacenes

La exsuperviviente Miriam Sánchez ha sido detenida acusada del robo de artículos por valor de 900 euros en un centro comercial. La anteriormente conocida como Lucía Lapiedra, fue conducida directamente a comisaría desde el establecimiento, aunque por el momento se desconocen más detalles sobre el presunto delito.

Su expareja y padre de su hija, Pipi Estrada, se ha mostrado "destrozado" por la noticia. "Me enteré de esto como el resto, leyendo la prensa, y no pude evitar tener ganas de llorar. Para mí ha sido como si un hierro ardiendo me atravesara el estómago", declaraba a Semana el periodista deportivo. "Miriam no tiene para tirar, pero tampoco tiene esa necesidad. Pienso yo. Aún sigo dándole vueltas al tema, porque no sé qué ha podido pasar", añadía Estrada.