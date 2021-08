El Ministerio desestima el registro de la Asociación de Abducidos por los Alienígenas

Tras iniciar el pasado 7 de junio un procedimiento de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones a la Asociación de Abducidos por los Alienígenas España, el Ministerio de Interior, tal y como publica en el BOE de este martes 10 de agosto, ha desestimado finalmente la solicitud. Lo ha hecho "por causas no imputables a la Administración", al no poder notificársela a ninguna persona de la organización.

La inscripción en este registro es garantía de que la asociación se ha constituido legalmente. Sin embargo, no hay ni rastro de la entidad. Así las cosas, como el Gobierno no se ha podido poner en contacto con ningún integrante, desde la publicación del BOE de este martes han informado a la asociación que pueden encontrar el contenido íntegro de la resolución en "las oficinas sitas en la Calle Cea Bermúdez, 35-37, de Madrid".

En redes sociales la publicación del BOE ha dado que hablar. A través de Twitter, algunos confiaban en poder encontrar a los integrantes de la organización, mientras que otros tiraban del humor diciendo que el motivo de la falta de respuesta era que los miembros de la asociación habían, en efecto, sido abducidos.

Un amigo me hace llegar esta resolución que no ha podido ser notificada a la Asociación de Abducidos por los Alienígenas España. Ambos confiamos en que donde no llega el BOE pueda llegar esta red social: haz tu magia, Twitter (se agradece difusión). pic.twitter.com/cPVh4eQZSZ