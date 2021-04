Miguel Bosé, a Évole: "Quítate esa máscara. No hablo con gente con mascarilla"

"Nadie conoce tan bien a Miguel Bosé como el propio Miguel Bosé". Con esta frase de Jordi Évole comienza un vídeo promocional de la entrevista que el artista ofreció al periodista para su programa, Lo de Évole y que será emitida en dos entregas, la primera de ellas este domingo, 11 de abril.

En el extracto de la charla, publicado este martes por LaSexta, Bosé se libera ante su interlocutor en la que supone su primera entrevista concecida a una televisión española "en cinco o seis años". "En los últimos meses ha habido momentos en los que me has hecho sufrir. ¿Cómo estás?", le reconoce Évole al artista, quien respondió con un contundente: "Pues estoy de puta madre, ya me ves".

El tema de la salud del cantante no termina aquí, pues en el vídeo publicado en la web de LaSexta –un extracto del cual también fue subido a las redes sociales del programa–, Évole se preocupa también por la voz de Bosé. "¿Qué le pasa a mi voz? Que va y viene. Ahora puedo hablar", declaró, tras lo que el periodista insisitió diciendo que en esa época nadie lo veía. "¿Y a quién quieres que me enseñe en ese estado?", responde el artista.

NEGACIONISTA. Uno de los puntos más esperados de la entrevista es aquel que trata la actitud negacionista de Miguel Bosé respecto al coronavirus. Aquí, el vídeo promocional no ofrece dudas sobre lo que nos espera este domingo. "Quítate esa máscara. ¡Pero ya! No hablo con gente con mascarilla", le espeta a Évole el artista, quien reconoció que nunca usa gel hidroalcohólico y que tampoco se ha sometido a una prueba PCR.

Sin embargo, la parte más delicada vino con el recuerdo de su madre, Lucía Bosé, que falleció en los primeros meses de la pandemia. "Mi madre no se murió con covid. ¡Eso tiene que parar ya!", aseguró el artista.

👉 Miguel Bosé estará con @jordievole en @LoDeEvole



Este domingo 11 de abril, a las 21:25h, en @laSextaTV pic.twitter.com/GApIw5uGOo — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) April 5, 2021

PASADO. También hubo tiempo para hablar del pasado de Bosé. "He tenido años salvajes. Drogas, sexo a lo bestia... Pero un buen día me desperté y me dije se acabó", reveló ante Évole, tras lo que que anunció que dejó "todo, todo, hace siete años", y que lo consiguió "solo".

En otro momento de la charla trató la relación de Francisco Franco con su familia. "Se le caía la baba con mi padre", dice.