Micrashell, el traje anti-coronavirus para salir de copas y practicar sexo

Salir de fiesta o ir a un concierto son algunos de los planes que están en el aire ante la necesidad de mantener la distancia de seguridad. Nuestra forma de relacionarnos y disfrutar cambiarán, aunque también, nuestra forma de vestir, según la empresa de eventos americana con fundador español, Production Club.

Para tratar de poner remedio a la experiencia de echarse unas copas con los amigos, esta firma ha presentado un traje de protección para "permitir que las personas interactúen de manera segura en las proximidades". Eso es lo que cuenta la web. Está diseñado para satisfacer las necesidades de la vida nocturna, es decir, asistir a festivales y conciertos sin miedo a contagiarse de coroanvirus.

Micrashell, como así ha sido bautizado, es un equipo protegido contra el coronavirus, fácil de controlar, desinfectable y que permite beber y fumar, aunque de una forma distinta.

Pero, ¿cómo?. Todo está pensado. Según indican en su web, "el usuario podrá consumir bebidas y cigarrillos electrónicos a través de unas cápsulas diseñadas y ajustadas en la parte de abajo del casco. Las bebidas se contienen dentro de cápsulas a las que solo tiene acceso el usuario y camarero añadiendo así un nuevo nivel de seguridad al mundo de la noche" y evitando cualquier contacto.

Su diseño sólo cubre la mitad superior del cuerpo, de manera que el usuario puede vestirse fácilmente y usar el baño (o practicar sexo) sin tener que quitárselo.

El traje cuenta con dos sistemas de baterías de litio para una operación activa ininterrumpida y son fáciles de cargar e intercambiar cuando se descargan. Estéticamente recuerda a los ya tan conocidos EPIs (equipos de protección de los sanitarios).

¿Y si queremos hablar? El traje cuenta con un sistema de voz inalámbrico, e incluso se podrá ajustar el volumen. Además, el casco tiene un sistema de altavoces para escuchar música en directo, según recoge El Español.

Si te encuentras con un amigo con el que hace mucho tiempo que no te ves y quieres hacerte un selfie, no habrá problema. El traje cuenta con un sistema de cámara de vídeo, conectado con el teléfono. Para ello, el móvil no podría ir al bolsillo. La idea es que esté integrado en el Micrashell, por lo que tendrá un hueco en el brazo.

Por ahora no se puede comprar y se desconoce el precio.