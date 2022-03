Unha meta moi lonxana

Achégase o 8 de marzo e con el o debate anual de ata cando será necesario un Día da Muller. Realmente ese dilema xa xustifica a data, pero por se quedase algunha dúbida sempre se pode recorrer ás matemáticas, que son unha ciencia exacta. O 8 de febreiro unha rapaza de 17 anos foi asasinada pola súa parella. No que vai de ano xa son tres as mulleres mortas, no 2021 foron 43 e, desde que se empezaron a rexistrar datos, no ano 2003, van 1.129 asasinatos machistas.

As consecuencias da violencia son tan graves que afogan calquera opción de festa no Día da Muller e avivan o carácter reivindicativo da data. Os asasinatos son a punta o iceberg, pero as agresións son moi diversas e demasiado comúns. Tanto, que ata poden pasar desapercibidas, menos para quen as padece.

Quen non se sentiu molesta por un piropo? Se dous bebés choran a cal se lle pon o chupete rosa? A roupa dos políticos suscita tantos comentarios como a das políticas? A quen lle entregan a conta do restaurante cando os clientes son home e muller? Reciben camareiros e camareiras o mesmo trato dos clientes? Quen propón manter relacións sexuais sen preservativo?

Os xestos machistas están no comportamento común da sociedade, integrados e aceptados, pero non son inocentes. Teñen consecuencias. Chamar a atención sobre eles é necesario para corrixilos.

Beatriz Fernández desde a USC e Raquel Graña desde o seu consultorio de psicoloxía e sexoloxía traballan para concienciar as novas xeracións. Asumir o problema é o primeiro paso cara á solución. E para falar da guerra hai que ir ás trincheiras. Mónica Rodríguez Gallego e Elizabeth Ciannamea falan con coñecemento de causa desde a barra dun bar.

BEATRIZ FERNÁNDEZ. Na facultade de Humanidades do campus de Lugo hai un contador de violencia machista. Ten como obxectivo que ningunha agresión pase desapercibida, concienciar sobre un problema incrustado na sociedade.

A profesora Beatriz Fernández Herrero púxoo en marcha con axuda das súas alumnas de Ética e Política dos Dereitos Humanos. Queren darlle visibilidade ás agresións contra a muller, evitar que queden ocultas ou silenciadas. Queren acabar cunha situación que a sociedade naturalizou.

Beatriz Fernández conta este curso coa colaboración doutras sete mulleres: cinco alumnas e dúas oíntes. Repartiron o traballo e cada unha revisa uns medios de comunicación para detectar os casos. "Nos centramos sobre todo en violencia explícita porque es a lo que tenemos acceso a través de los medios", explica a profesora, pero o seu contador está aberto a calquera agresión que poida sufrir unha muller.

"Todos los años sorprenden los resultados", apunta Beatriz Fernández. "Un aspecto que nos está llamando la atención es que muchas víctimas son menores de edad. Se está normalizando la violencia en niñas", afirma. Este detalle non deixa indiferente a ninguén. "Las alumnas son jóvenes, de segundo curso, y están horrorizadas. Son muy conscientes de la situación. Este trabajo les ayuda a reflexionar sobre el tema de la violencia machista y a estar más atentas a lo que ocurre a su alrededor", explica a profesora.

E este interese e atención xa está dando froitos. "El otro día en clase una de las alumnas dijo que acababa de enterarse de un caso en su pueblo, otra nos pasó un vídeo de una charanga de Carnaval que hablaba de cómo los piropos molestan y ofenden. Toman conciencia, comentan situaciones que les pasan cuando van con un chico y piden un café solo y uno con leche, un vino y un refresco, a quién le sirven cada bebida".

Beatriz Fernández advirte que "se está normalizando la violencia en niñas"

O contador de Humanidades xa rexistrou demasiados asasinatos este ano. "En mes y medio van cinco o seis, es terrible", apunta a profesora, pero tamén leva conta doutro tipo de agresións, como "casos de ciberacoso o malas palabras a una árbitra de fútbol, tanto por parte del público como de los jugadores".

Beatriz Fernández Herrero explica que en anos anteriores intentou implicar a toda a comunidade universitaria neste exercicio de concienciación, pero non tivo éxito. "Pusimos buzones en todas las facultades para que los alumnos notificasen las situaciones de violencia machista que detectaban en su entorno, pero no colaboraron demasiado. No sé si por recelo o por falta de consciencia de las agresiones".

A profesora incide "en la violencia cultural, estructural", que é a máis difícil de detectar e, sobre todo, de erradicar porque está "naturalizada". Explica que tal vez a xente nova teña máis sensibilidade con respecto a este tipo de agresións. "Los mayores tienen más naturalizados algunos comportamientos machistas porque fueron educados así. Ven justificable, por ejemplo, que te digan cosas, un piropo".

E a clave para cortar de raíz o problema non é outra que a educación. "Tenemos un problema muy gordo que no hay que ocultar. No se va a solucionar a corto plazo, pero el único modo de atajarlo es la educación, desde las primeras etapas", afirma convencida.

Raquel Graña, con estudantes de Burela. AEP

RAQUEL GRAÑA. Nas relacións íntimas a violencia machista é especialmente perigosa porque pode ser difícil de detectar. A vítima adoita ter recelo a recoñecelo e incluso medo. As agresións físicas sempre son evidentes, pero hai outros comportamentos ofensivos cara á muller que están aceptados socialmente e mesmo poden pasar desapercibidos por ser habituais.

Nese terreo móvese a psicóloga e sexóloga Raquel Graña. A súa canle de Youtube supera os 870.000 subscritores, que seguen con atención os seus consellos para mellorar as relacións sexuais e afectivas. Os vídeos desta especialista móvense á velocidade da luz nas redes sociais e a través da súa web ofrece información e consultas online, nas que detecta problemas recorrentes entre a xuventude.

Raquel Graña pon un exemplo simple dunha actitude machista bastante común: "Sigo vendo casos nos que unha parte da parella, normalmente el, presiona para non utilizar o preservativo, e ela segue consentindo". Explica que os argumentos máis frecuentes son "que se vai practicar a marcha atrás" ou "que é necesario contacto pel con pel" para conseguir unha conexión plena. Estas actitudes desvelan que só se ten en conta o risco de embarazo, pero non as enfermidades de transmisión sexual.

Raquel Graña considera que "cada vez hai máis tolerancia social á violencia"

A sexóloga detecta con frecuencia "condutas tóxicas, como comentarios improcedentes, mensaxes inadecuadas…" e tamén a situación contraria, é dicir, preocupación por saber cal é o comportamento correcto. "Ás veces os rapaces non saben cal é o xeito de entrar. Queren bicar e non saben se está ben, dubidan entre preguntar ou non e ráianse moito con estes temas".

Outro aspecto que Raquel Graña considera necesario aclarar é que "o coito é unha pequena parte das relacións sexuais. Non todo xira en torno a iso, seguimos sendo moi machistas neste aspecto. Non todas as relacións sexuais teñen que acabar en coito. Poden ser bicos, caricias, masturbación mutua…, pero coidado con isto porque as mulleres temos tendencia a compracer".

Outro punto clave está nas novas tecnoloxías. "Hai que ter moito coidado coas redes sociais. O meu corpo é meu e ensino o que me dá a gana, pero hai que ter en conta que vivimos nunha sociedade que trata a muller coma un obxecto e que cando ensinas algo nunha rede social non sabes quen pode chegar a verte e, ás veces, con quen estás falando".

Raquel Graña coincide con Beatriz Fernández Herrero en que a clave está na educación. Ofrece charlas en centros educativos para orientar en xestión emocional e fomentar as relacións saudables entre os máis novos.

A sexóloga critica que "hai centros que non queren tratar estes temas porque pensan que incitan a ter relacións sexuais, cando realmente estamos traballando a igualdade, o bo trato, as relacións saudables…" Neste contacto cos rapaces máis novos detecta erros de base. "Unha cousa que vexo e que me enfada moito é que todo o mundo en primaria sabe como se chama o pene, pero poucos saben que o órgano xenital feminino se chama vulva. A igualdade comeza por normalizar o corpo, por coñecelo, aceptalo e querelo. As familias deben falarlles aos nenos dos xenitais, normalizalos, igual que lles din que hai que secarse ben entre os dedos dos pés".

Raquel Graña cre necesario incidir "nas relacións saudables, a autoestima, aprender a quererse, a xestionar as emocións". Para iso aposta por educar as novas xeracións "na igualdade, a empatía, o respecto e o amor. Vivimos nunha sociedade que fomenta moito a violencia e non só na pornografía, senón nas series ou nos xogos. Cada vez hai máis tolerancia social á violencia", afirma.

Mónica Rodríguez e Elizabeth Ciannamea. XESÚS PONTE

MÓNICA E ELIZABETH. Mónica Rodríguez Gallego leva 23 anos traballando na hostalería. Agora é a cociñeira do bar Ho! Gruf, en Lugo, pero antes serviu copas nas fins de semana, polbo nas feiras, comida en restaurantes, banquetes en vodas e foi socia dun restaurante. "Toquei todos os paus por necesidade", explica.

Di que cos anos foi gañando "saber estar e as cousas non che afectan tanto", pero recoñece que o seu ámbito laboral é propicio para as faltas de respecto. "A xente bebe e perde o control. Nun banco non oes berrar a ninguén, pero nun bar é o habitual, non estraña", apunta.

Conta que as peores experiencias as viviu nos pubs de copas. "Daquela era máis nova e si que oía comentarios. Nas feiras non tanto. A xente vai comer o polbo e non dá problemas".

Pero onde quedaron en evidencia as diferencias de trato foi cando foi socia dun home nun restaurante. "Os provedores entraban pola porta e preguntábanme polo xefe. Nunca pensaban que puidese ser eu. O trato dos empregados cara a min tamén era distinto que cara ao meu socio", afirma.

Mónica Rodríguez tivo un restaurante e preguntábanlle sempre polo xefe

Elizabeth Ciannamea comparte espazo de traballo con Mónica. É camareira no bar Ho! Gruf. O seu posto está de cara ao público e, aínda que asegura que nunca tivo unha "mala experiencia", si que detecta "comportamientos que no se darían si el camarero fuese un chico".

Explica que as peores situacións se dan no ámbito do ocio nocturno: "Tengo compañeras que trabajan en pubs y discotecas que sí que enfrentan situaciones complicadas", comenta.

Esta profesional afirma que "los clientes de mayor edad hacen más diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al trato. Tienen más asentado ese comportamiento machista. Los jóvenes son más respetuosos". Entende que a educación en igualdade parece estar dando os seus froitos nas novas xeracións.

Porén, constata que a hostalería é un ambiente laboral propicio para os comportamentos machistas. "Con alcohol por medio es fácil ver situaciones en las que el cliente intenta sobrepasar el límite de la confianza. Conmigo la cosa nunca ha ido a más porque pongo los puntos sobre las íes, pero eso no debería de ser necesario", explica, consciente de que esa situación sería impensable se en lugar dunha barra dun bar fose o mostrador dunha oficina de Hacienda.

Elizabeth Ciannamea di que algunha vez tivo que "poner los puntos sobre las íes"

Elizabeth Ciannamea leva dous anos en Lugo, pero antes traballou en Madrid. "Cuando empecé a trabajar yo no tenía experiencia en el sector de la hostelería. Mi primer jefe solo contrataba chicas y con ciertas características físicas. Decía que de ese modo atraía a más clientes. Eso en Lugo no lo he visto", apunta, pero reflexiona en voz alta: "En las discotecas siempre hay una chica en la barra. Ahí hay que avanzar".

Bromea co seu actual xefe porque "al principio tenía miedo de que no fuese capaz de cargar una caja con botellas, pero ahora al verme trabajar se da cuenta de que era una duda tonta y nos reímos de eso. Hay muy pocas cosas que las mujeres no podamos hacer. Si no tengo fuerza para algo ya buscaré otro modo de hacerlo".

A práctica vital demostra que a muller aínda non se move en igualdade de condicións ca o home na sociedade actual. Ninguén pode negarlle os seus dereitos, están recoñecidos por lei, pero fóra do papel aínda son unha utopía. Mentres unha moza teña medo a camiñar soa de noite pola rúa, o 8 de marzo será necesario.

O 016 é o número de teléfono de atención ás vítimas de violencia de xénero. É de balde e non queda rexistrado na factura, pero debe borrarse do terminal. Tamén se pode contactar co servizo de apoio por Whatsapp a través do 600.000.016.

Micromachismo ou machismo a secas

Alerta máxima

► As actitudes machistas flagrantes son claramente identificables, pero hai xestos que ás veces pasan desapercibidos porque están naturalizados na sociedade e foron interiorizados a través dunha educación machista. Denomínanse micromachismos e requiren alerta máxima para ser erradicados porque nin son inocentes nin inofensivos.

Ámbito doméstico

► Valorar que un home ‘axude’ nas tarefas domésticas, cando o que fai é só a súa parte do traballo.

► Dicir que un home fai de ‘niñera’ cando coida dos seus fillos ou que é un ‘padrazo’, pero cando o fai a nai é o seu traballo.

► Considerar que os labores domésticos ou de coidado son especialidade da muller.

► Nun convite en casa allea, felicitar a anfitrioa pola comida sen preguntar quen cociñou.

► Falar de finanzas, coches ou deportes con amigos e de roupa e decoración con amigas.

► Antepoñer o pracer sexual do home sen preguntar preferencias ou necesidades da muller.

► Propoñer actividades a homes e non a mulleres, como xogar ao fútbol, dando por suposto que elas non queren ou non saben.

Ámbito laboral

► Chamarlle aos homes polo apelido e ás mulleres polo nome. (Sánchez, Feijóo, Irene, Cayetana).

► Identificar a alguén como ‘muller de’ en lugar do seu nome e profesión.

► Establecer uniformes de falda para elas e de pantalón para eles.

► A carreira profesional da muller vese afectada ao ser nai, pero a paternidade non inflúe.

► Poucas mulleres traballan en talleres de coches, nin sequera nos postos de venda. Polo contrario, poucos homes serven copas nas discotecas.

No día a día

► Utilizar a palabra ‘provocadora’ para describir a vestimenta dunha muller.

► Preguntarlle ás nenas se teñen mozo ou ás rapazas para cando a voda ou os fillos.

► Poñer revistas de moda e sociedade na sala de espera dos negocios orientados a mulleres.

► Rosa e bonecas para nenas, azul e coches para nenos.

► Calar ante comentarios ou actitudes machistas.

► Piropear.

► Cambiadores de cueiros nos aseos de mulleres e non nos de homes.

► Saudar con bicos ás mulleres e coa man aos homes.

► As mulleres pagan menos para entrar nas discotecas.

► O camareiro entrégalle a conta ao home e decide sen preguntar que a bebida alcohólica é para el e o refresco para a muller.

► O cliente dun bar chámalle guapa á camareira e diríxese con respecto ao camareiro.

► Dicir que un rapaz «corre coma unha nena», que é unha «nenaza», que unha moza non se comporta «como unha señorita», etc...

► Facer comentarios sobre o aspecto físico ou o xeito de vestir de mulleres coñecidas e obviar o dos homes.

► Asumir que as presentadoras de televisión son guapas e os presentadores bos comunicadores.

► Usar modelos masculinos para louvar as habilidades dos nenos, por exemplo, ser forte coma Supermán.

► Manspreading. Diferenza de comportamento en espazos públicos. Por exemplo, o home abre as pernas cando vai sentado no bus e a muller debe cruzalas para deixarlle espazo e evitar o roce.