Mercedes Milá vuelve a la tele para relatar su "renacer" en 'Scott y Milá'

Mercedes Milá se reincorpora a la televisión el próximo jueves 28 con Scott y Milá, un programa íntimo, personal y "muy diferente" a todo lo hecho por ella antes, donde la periodista se apoya en su perro para desnudarse "por dentro y por fuera" tras el parón necesario para recuperar la salud. "Acostumbrada a la locura de una producción inmensa como fue Gran Hermano, donde tuve un desgaste de mi cerebro muy profundo y un estrés que me hizo saber lo que es la hiel de la depresión y del llanto, creo que he renacido", ha confesado la periodista que titula así, precisamente, el primer capítulo de la serie, Renacer.

"Cumplo años y sigo haciendo tele, que va tan unido a mí", ha dicho Milá en una rueda de prensa que reunió en Madrid a más de medio centenar de periodistas, ante los que ha reconocido que, esta vez, había tardado en volver "más de la cuenta". Pero con una decisión muy meditada: después de desechar varias ofertas, ha dicho, fue su amiga María Ruiz, directora de la productora Zanskar, quien le aconsejó #0 de Movistar+.

Milá ha explicado que había visto los programas de Jesús Calleja y de Raúl Gómez, "el detalle tan exquisito que tienen" y pensó que quería algo así: "Me apetecía un proyecto más tranquilo, que fuese grabado, poderlo editar muy bien...".

"Fue una suerte y un marronazo que Mercedes aceptara porque todo el mundo está siempre muy pendiente de lo que hace", aporta en la misma rueda de prensa María Ruiz, quien explica que en Scott y Milá la presentadora "se queda sin parapetos, en el centro de los temas para que el espectador conecte directamente con la emoción".

Mercedes Milá no quiere contarnos mucho para no desvelar nada del programa 😜 Lo único: EMOCIÓN. #ScottYMilá pic.twitter.com/HsAdlKL36u — #0 de Movistar+ (@cero) 26 de febreiro de 2019

Scott y Mila se estrenará con cuatro capítulos de cincuenta minutos y periodicidad semanal; el primero, Renacer, habla de su proceso de recuperación y de cómo su perro, un Schnauzer mini sal y pimenta de cinco años, en realidad, heredado de su madre, le ayudo con su sola presencia. En el segundo, Amor animal, Milá se vuelca en el amor a los animales a partir del que siente por Scott y viaja a África para compartir una entrevista con Joan Goodall y mostrar un santuario de recuperación de chimpancés.

Identidad es el asunto del tercer capítulo, donde, a bordo de una caravana y con su perro, Milá recorre Cataluña, el lugar donde nació, en busca de lo que significa esa palabra, y en el cuarto, con el título Eco-Conciencia, dará un repaso al pensamiento ecológico y a la salud del planeta ayudada por un abogado indio que es Campeón de la Tierra de la ONU.

Milá ha desvelado que para la vuelta del programa, en otoño, ha propuesto un programa de "mujeres con descaro, un programa donde no haya ni un hombre". Fernando Jerez, director de #0, ha añadido que el canal no buscaba "periodismo ni a la presentadora, sino a Mercedes Milá", aunque María Ruiz agrega que los programas "no van" de su vida personal, "sino de cómo ella ve las cosas, las digiere".

"Al principio -desvela Ruiz-, le costó entender qué queríamos pero luego (...) he llegado más lejos que nunca en mi vida", ratifica Milá. En cuanto a Scott, el otro protagonista, el director del programa, David Moncasi, ha asegurado que "se comporta como una estrella, siempre está en el plano".

La serie cuenta además con una banda sonora creada por el ganador de un Goya (Un monstruo viene a verme) Fernando Velázquez y está producida por Zanskar Producciones en exclusiva para #0 de Movistar+. Un "renacer" que la periodista asegura que no sabrá si es real hasta que "el público le muestre que le sigo interesando".