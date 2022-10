Menopausia: los hábitos saludables son la clave para una vida plena

La menopausia es una etapa complicada en la vida de la mujer y que todavía no recibe la atención que precisa. Es inevitable, igual que la pubertad, pero no por ello debe banalizarse ni descuidarse. El descenso de producción hormonal que caracteriza este momento del desarrollo femenino provoca una serie de malestares que no deben normalizarse. Hay que prestarles atención porque es posible atenuarlos. La calidad de vida no se acaba con la menopausia.

El próximo martes 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia. La Organización Mundial de la Salud ha creído conveniente establecer una fecha para llamar la atención sobre una etapa de la vida de la mujer que ha sido sistemáticamente desatendida. Se estima que en breve habrá en el mundo 1.000 millones de mujeres de 50 años o más, 1.000 millones de personas que necesitan una atención específica para garantizar su bienestar.

La matrona lucense Lucía Mosquera explica que la edad media de aparición de la menopausia en España se sitúa entre los 45 y los 55 años. Se considera alcanzada esta fase cuando la mujer lleva un año sin regla, pero los síntomas asociados pueden aparecer incluso dos años antes de la desaparición del período y prolongarse hasta varios años después.

SÍNTOMAS

"Que se vaia a regra é o que menos molesta", apunta Lucía Mosquera. Lo más complicado es adaptarse a la carencia de las hormonas que nos mueven desde la pubertad. "Hai cambios no estado de ánimo que non entendemos, enfados, irritabilidade... ás veces a muller non comprende o que lle pasa, só sabe que non está ben", dice.

Y si ella está desconcertada, más lo está su entorno. La menopausia no siempre es bien entendida ni acompañada por la familia. "Cando se trata da pubertade dunha filla, a nai ten paciencia con ela, pero cando é ao revés non acontece o mesmo. Cando as hormonas afectan ao estado de ánimo dunha muller de 50 anos choca coa parella, que non a entende, e cos fillos, habitualmente adolescentes, que nin se paran a pensar que lle pasa á súa nai", comenta esta matrona.

El estado de ánimo es uno de los mayores inconvenientes de la menopausia, pero hay más. Ansiedad, sofocos, palpitaciones, aumento de peso, insomnio, pérdidas de orina, sequedad de la piel y vaginal, descenso de la libido o riesgo cardiovascular.

CAMBIO DE HÁBITOS

Lucía Mosquera afirma que los síntomas de la menopausia pueden atenuarse con una correcta atención, pero insiste en que es imprescindible un cambio de hábitos. "Hai quen prefire tomar unha pastilla para o colesterol que andar un pouco cada día, ou tomar unha pastilla para durmir antes que buscar o motivo do desvelo", apunta.

La matrona lucense lo tiene claro: "As bases da saúde física e psicolóxica son o descanso, o exercicio e a boa alimentación, e na menopausia é fundamental prestarlles atención a todos eles".

Entiende que en un primer momento sea necesario recurrir a alguna medicación para aliviar síntomas especialmente molestos, pero ese tratamiento no debe convertirse en crónico. "Hai fármacos, cremas e suplementos vitamínicos que axudan a paliar molestias, pero a clave é a vida saudable. O máis complicado é convencer a unha muller de que aos 50 anos ten que modificar os seus hábitos", comenta.

Pone un ejemplo: "O ioga e o pilates son ferramentas moi importantes para mellorar a elasticidade e evitar dores musculares e articulares propios desta etapa". Y se muestra tajante con otro asunto: "O tabaco hai que eliminalo. A hormona que nos cardioprotexía xa non a temos e o risco dun accidente vascular é moito maior na menopausia que antes", advierte esta profesional.

QUÉ HACER

Lucía Mosquera aconseja recurrir a las matronas de Atención Primaria ante la aparición de cualquier síntoma derivado de la menopausia. "As matronas son as profesionais que mellor poden orientar a muller nesta etapa. Algunha xente pensa que están só para atender nos embarazos, pero non é así. A matrona acompaña a muller ao longo de toda a vida. Isto hai que telo presente".

En este punto se presenta un problema añadido. La eterna reivindicación en el ámbito de la atención sanitaria específica para la mujer. "As matronas de Atención Primaria teñen sobrecarga de traballo e ás veces é difícil acceder a elas", se lamenta. A pesar del posible tiempo de espera para conseguir una cita, aconseja solicitarla para buscar ese asesoramiento adecuado que permita minimizar el impacto de la menopausia en la calidad de vida.

PLENITUD VITAL

La matrona Lucía Mosquera recuerda que "hoxe unha muller de 50 anos está na plenitude da súa vida persoal e laboral, e non debe descoidar ningún aspecto da saúde que condicione o seu día a día".

La esperanza de vida va en aumento y cuando llega la menopausia, las mujeres tienen de media varias décadas de vida por delante. "Agora unha muller de 50 anos está tan activa como antes o estaba unha de 30. O fin da menstruación non é o remate da vida social, laboral nin sexual, de ningunha maneira. Por exemplo, os síntomas da menopausia que dificultan as relacións sexuais, como a sequedade vaxinal, poden tratarse. O máis importante é que as mulleres os comenten sen reparo cos profesionais sanitarios, coas matronas, porque hai solucións".