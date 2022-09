Los mejores memes sobre la muerte de Isabel II: la autovía Lugo-Santiago, protagonista

La muerte de la reina Isabel II es uno de los grandes acontecimientos del siglo. Su figura, central en la historia reciente del planeta, abarca setenta años de reinado y por ello las redes sociales se llenaron de mensajes sobre su fallecimiento, muchos de ellos de reconocimiento y respeto, pero también algunos en tono jocoso.

Y es que, durante todo ese tiempo, la monarca vio morir a ocho presidentes de Estados Unidos y a cinco papas, fue testigo de la aparición y final de los Beatles y fue testigo de levantamiento y caída del muro de Berlín, entre otros hitos históricos.

Pero son esos cuatro mencionados los que protagonizan el esqueleto de un meme que se ha hecho viral en las últimas horas en las redes sociales y en el que se recuerda que lo que Isabel II no vio en vida fue la autovía Santiago-Lugo acabada.

Se non me equivoco @CanteiraCeleste é unha conta oficial. Nivelón. pic.twitter.com/iwMC0sjqXQ

En clave lucense, también hubo quien aprovechó para dar un consejo sobre las prisas.

A continuación recuperamos algunos de los memes sobre la muerte de la monarca británica.

The Queen when Meghan Markle comes to say her goodbyes pic.twitter.com/KIH7Ns1oSS