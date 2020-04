Las mayores locuras del confinamiento: del ironman a la escalada de salón

Del ironman casero que acomete en Girona el triatleta alemán Jan Frodeno a la escalada de salón, pasando por el DeCasaThlon para atletas "combineros" convocado para este mismo sábado. Las personas adictas al deporte son capaces de concebir las mayores locuras con tal de hacer más digerible el confinamiento.

Son propuestas audaces engendradas no solo por la imaginación de los deportistas desesperados, sino también por instituciones tan respetables como la Federación Española de Atletismo, que acaba de lanzar el decatlón casero, el DeCasaThlon.

He aquí algunos ejemplos:

Jan Frodeno, campeón olímpico de triatlón en Pekín 2008 y tres veces oro mundial en la modalidad más extrema, el ironman, lleva a cabo este mismo sábado, con fines benéficos, esta modalidad extrema del triatlón en su casa de Girona.

"Me dijeron: no intentes algo así en casa, y yo les dije: quiero nadar 3,8 kilómetros, hacer 180 kilómetros en bicicleta y correr un maratón. Todo en casa, entre el amanecer y el ocaso", escribió en sus redes sociales.

Ha empezado a las 8.00, con retransmisión en directo en su cuenta de Facebook. Obviamente, utiliza su piscina, una bicicleta estática y una cinta de correr. Los aficionados pueden acompañarlo, mediante la plataforma Zwift, en los segmentos de ciclismo y maratón.

Los amantes de la escalada confinados lo tienen más difícil para matar el gusanillo en las estrecheces de su domicilio, pero no hay obstáculo que se resista a una voluntad firme.

Las redes sociales han divulgado imágenes insólitas de escaladores frustrados. Algunos aparecen colgados de la mesa del salón realizando extrañas contorsiones que reproducen los movimientos de la escalada. Otros utilizan la estrecha escalera que conduce al sótano para trepar por las paredes con una pierna en cada muro.

La estadounidense Brooke Raboutou publicó un vídeo en el que aparece escalando por los muebles de su cocina hasta llegar a la nevera. "El tour de la cocina. No se preocupen, después de hacerlo lavé la encimera tres veces", advierte.

Las diez disciplinas de la combinada atlética (es decir, 100 metros, longitud, peso, altura, 400, 110 metros vallas, disco, pértiga, jabalina y 1.500), que en una competición oficial duran dos días, aquí en solo una hora. Tal es la propuesta de la Federación Española de Atletismo para hacer más llevadero el Sábado Santo.

Los artefactos para los lanzamientos --precisa el reglamento oficial-- han de ser fabricados por los deportistas utilizando lo que tengan más a mano en casa, y a continuación se detallan las condiciones de cada prueba.

Como los jueces no pueden desplazarse durante el estado de alarma, se requiere la más estricta honradez de los participantes, que, ahuyentado la tentación de aumentar sus marcas, deben comunicar sus resultados por internet para que sean evaluados.

Las existencias de cintas deslizantes para correr se agotaron rápidamente en cuando entró en vigor el confinamiento cuasi mundial por el estado de alarma. Quienes no tienen una en casa no tienen más remedio que usar los tramos más largos de sus domicilios para ejercitarse en la carrera.

Correr un maratón, ya sea en el pasillo o en la terraza es un desatino que puede acarrear --lo advierten los médicos especialistas- -lesiones como tendinitis, fascitis plantar, roturas de menisco o de fibras musculares, pero los impenitentes no se arredran.

Luis Muñoz, un español de 19 años que vive en Nueva York, eligió para estrenarse en el maratón la terraza de su casa, que mide seis metros. Lo acabó, según cuenta en Twitter, en poco más de cuatro horas y media.

Yep. I did it. My first ever marathon. In my terrace!!!!



We are able to do absolutely ANYTHING if we put in effort and most importantly if we believe in ourselves. pic.twitter.com/XKFpHvFjrh