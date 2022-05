Mayo transita del crimen al espacio

Series de ciencia ficción, fantásticas y mitológicas, como las esperadas Obi-Wan Kenobi o The Man Who Fell to Earth, compiten este mes con historias realistas, y hasta biográficas.

1. La escalera

Miniserie de ocho episodios protagonizada por Colin Firth y Toni Collette basada en la historia real que se narró en el documental de mismo título y que explora la vida de Michael Peterson, su familia de Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa, Kathleen Peterson. Llega el día 5 a HBO Max.

2. Clark

Clark es la historia de un ladrón de bancos, Clark Olofsson, el polémico criminal y ladrón de bancos que inspiró el término síndrome de Estocolmo, después de haber cometido un extraño robo que pasó a la historia. Está protagonizada por Bill Skarsgard y se estrena el día 5 en Netflix.

3. Las Bravas F.C.

La serie mexicana Las Bravas F.C. sigue a lo largo de cuatro episodios a un jugador de fútbol profesional que, en la cima de su carrera, tiene que volver a su pueblecito en México, donde termina involucrado con un equipo femenino de fútbol, al que, en principio, menosprecia. Está protagonizada por Mauricio Ochman y se puede ver desde el día 5 en HBO Max.

4. El sonido de la magia

Drama musical fantástico, donde un mago que vive en un parque de atracciones abandonado hace desaparecer los problemas de una adolescente desencantada. Basada en el webcómic original Annarasumanara, de Ha Ilkwon, está protagonizada por Ji Chang wook, Choi Sung eun y Hwang In youp. Saldrá el día 6 en Netflix.

5. The Man Who Fell To...

Chiwetel Ejiofor y Naomie Harris protagonizan este drama de ciencia ficción inspirado en la novela homónima de Walter Tevis. Sigue a un personaje alienígena (Ejiofor) que llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana. Aquí se encuentra con la brillante científica y juntos intentarán salvar los dos mundos. Sale el día 9 en Movistar Plus+.

6. Manayek

Con personajes extraordinarios y complejos y una trama con mil capas, Manayek es un sofisticado thriller criminal israelí que revela un inframundo oscuro que hierve bajo la fachada de las fuerzas del orden. Fue elegida mejor serie dramática en los Premios de la Academia de la Televisión de Israel. Se estrena el día 24 en Filmin.

7. Como conocí a vuestro...

Diecisiete años después de la exitosa serie Cómo conocí a vuestra madre, donde Ted Mosby (Josh Radnor) contaba a sus hijos en el 2030 la aventura que le llevó a conocer a la madre de los dos adolescentes, llega ahora la continuación de la historia desde el punto de vista de Sophie, la madre (Hilary Duff). El día 11 en Disney+.

8. The Lincoln Lawyer

Basada en el superventas de Michael Connelly, esta serie de 10 episodios con David E. Kelley como productor ejecutivo y guionista y Manuel García Rulfo como protagonista sigue al abogado Mickey Haller, un idealista letrado que ejerce la abogacía desde el asiento de su coche, aceptando casos de toda clase en Los Ángeles. La primera temporada está basada en el segundo libro de la saga de Connelly, titulado El veredicto. Se estrena el día 13 en Netflix.

9. La serpiente de Essex

La ficción sigue a la viuda londinense Cora Seaborne (Claire Danes) cuando se muda a Essex para investigar las noticias de avistamientos de una criatura mitológica. Cora crea un improbable vínculo con el vicario de la aldea (Tom Hiddleston) pero, cuando ocurre una tragedia, los lugareños la acusan de atraer a la criatura. Disponible desde el 13 en Apple TV.

10. Showtrial

Serie de cinco episodios (uno cada miércoles), donde una estudiante privilegiada es acusada de asesinato, causando una gran conmoción en la opinión pública, mientras su abogada, que sabe que lo tiene todo en contra, luchará por defender su inocencia. Thriller policíaco de los productores de Line of Duty, protagonizado por Celine Buckens. Se estrena el día 13 en Movistar Plus+.

11. La vida y Beth

Amy Schumer protagoniza y produce esta comedia de 10 episodios que cuenta la historia de Beth, una mujer con una vida maravillosa que se gana muy bien la vida como distribuidora de vinos y tiene una relación sólida con un hombre de éxito. De repente, un incidente la obliga a regresar al pasado y su vida cambia para siempre. Llega el día 18 a Disney+.

12. Now and Then

La primera producción española para Apple TV+, ambientada en Miami y rodada en español e inglés, es un thriller que explora la distancia entre las aspiraciones juveniles y la realidad de ser adulto a través de la experiencia de un grupo de amigos que termina un fin de semana con uno de ellos muerto y que, 20 años después, se reúnen sin querer ninguno recordar aquel suceso. Se estrena el día 20 en Apple+.

13. Obi-Wan Kenobi

Miniserie de seis capítulos centrada en el personaje inmortalizado en su momento por Alec Guinness y heredado después por Ewan MaGregor que arranca 10 años después de los dramáticos acontecimientos de Star Wars: La venganza de los sith, donde Obi-Wan Kenobi reconoció la derrota y vivió la caída de su mejor amigo Jedi, Anakin Skywalker, en el lado oscuro, convertido en Darth Vader. Estará disponible a partir del día 27 en Disney+.

14. Night sky

Navegando entre el espacio y el tiempo, la serie sigue a Irene (Sissy Spacek) y Franklin York (J.K. Simmons), una pareja que hace años descubrió una habitación escondida en su patio trasero que les llevaba a un extraño planeta desierto, un secreto cuidadosamente guardado que estalla cuando un joven entra en sus vidas y les descubre que la desconcertante habitación es mucho más compleja de lo que imaginaban. Estará disponible en Amazon Prime Video desde el día 20.