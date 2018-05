El dibujante y productor estadounidense Matt Groening, creador de Los Simpson y Futurama, ha divulgado las primeras imágenes de su nueva serie animada con la que espera repetir éxito: Disenchantment, una aventura medieval que protagonizan una princesa alcohólica, un duende llamado Elfo y un demonio de nombre Luci. Serán, como es habitual en el autor, dibujos animados para adultos creados especialmente para Netflix.

A princess, an elf, and a demon walk into a bar...



The new series from The Simpsons creator Matt Groening, coming soon. pic.twitter.com/vruQ0na4tJ