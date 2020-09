A todas las mascarillas se les debe certificar sus valores de filtración y respirabilidad, también a las de tela. El director de AMSlab explica en qué conviene fijarse al hacerse con una.

¿Qué mascarillas homologa AMS Lab?

Mascarillas higiénicas, tanto desechables como lavables, lo que se corresponden con la norma UNE 0064 y la UNE, respectivamente.

¿Quién las fabrica?

Tenemos clientes de todo tipo. Muchas empresas ya establecidas, empresas del textil, empezaron a sacar higiénicas lavables, imagino que tanto por ahorro como por una cuestión de ecología.

¿De qué están hechas?

Suele ser algodón poliéster y cada cliente tiene su fórmula. No deja de ser un tejido textil que, en función de cómo esté fabricado va a tener unos valores de filtración y respirabilidad que tiene que cumplir. Algunos tienen acabados con cierta actividad virucida, pero aquí fundamentalmente el objetivo es obtener una estructura de filtro, que la disposición de las fibras esté de tal manera que evite la filtración de microgotas, y por otro lado tiene que cumplir unos requisitos de respirabilidad. En ciertos casos, cuando el tejido o no lo hace o se quiere dar mayor protección, en algunas de esas mascarillas lavables se coloca un filtro en su interior. Ahí tenemos que analizar la mascarilla con el filtro para poder verificar que usada en esas condiciones cumple con todos los requisitos.

REQUISITOS

"Al comprar una mascarilla higiénica hay que fijarse en que el etiquetado haga referencia a la norma UNE0064 o 65"

¿Qué debe mirar una persona que vaya a comprar mascarillas higiénicas homologadas?

Fundamentalmente tiene que tener un etiquetado que haga referencia a esa norma UNE 0064 para desechables y UNE 0065 para lavables. Depende un poco de la empresa pero algunas hacen referencia a los laboratorios donde se hacen los controles. Hay empresas que ponen a disposición de los clientes el certificado de análisis, pero fundamentalmente la etiqueta debe indicar cómo debe usarse y la norma.

ETIQUETADO

"Decir que una mascarilla de tela tiene un tratamiento equivalente a FFP2 no solo no es real... es ilegal"

¿Todas las mascarillas tienen que ser homologadas por otra empresa o la firma que las fabrique, siguiendo las normas de elaboración marcadas por la UE, puede comercializarlas directamente sin pasar ese filtro?

Para homologarlas se hace una batería de ensayos. Si una empresa dispone del equipo necesario y ha implementado un sistema de calidad que asegura que esos ensayos se realizan de manera correcta, evidemente podría hacerlo. Al final hay que disponer de los equipamientos y muchas buscan a otra empresa independiente que las certifique. Ha habido jaleos con algunos laboratorios con los que no ha quedado muy claro cómo hacían esos ensayos. También hay que mirar el número de lavados. Si el laboratorio especifica en el certificado de análisis que cumple con los criterios de filtración y respirabilidad tras diez lavados, no se puede decir que resiste 60. Para decir que cumple 60 lavados, deberíamos hacer 60 lavados y después volver a hacer la prueba, no se puede extrapolar. Este es un tema en el que se ha etiquetado mal, no sé si por desconocimiento o a propósito. Se han dado casos en los que el certificado pone que la mascarilla es válida para 5 lavados o 10 lavados y está etiquetado para 60. Este es otro parámetro en el que la gente debiera fijarse.

¿Cómo puede saber de qué manera se ha probado una mascarilla o si se corresponde el etiquetado con la realidad?

La única opción es consultar el certificado de análisis. Puede exigirle a la empresa que se lo facilite y ahí comprobar qué se ha analizado exactamente. De hecho, hay empresas que lo ponen a disposición de los clientes en su web.

¿Dónde deben comprarse? ¿Es comprarlas en una farmacia, por ejemplo, garantía suficiente de su eficacia y seguridad?

No. Ahora mismo las higiénicas se están distribuyendo en todo tipo de establecimientos. Ahí lo importante es ver el etiquetado y si se puede contrastar esa información con el certificado es lo ideal.

¿Qué hay de esas mascarillas de tela cuyo etiquetado dice que tienen un tratamiento equivalente a una FFP2? ¿Eso es real?

No solo no es real, sino que es ilegal. No se puede poner que una mascarilla higiénica es equivalente a una FFP2 a no ser que se haya analizado siguiendo la norma de la FFP2 y si se hubiera hecho eso no es equivalente, es una FFP2. No son equiparables. La FFP2 es un dispositivo de protección individual, pensado para utilizar en un entorno de trabajo y lo que le estás diciendo a la gente es que con una de tela obtiene la misma protección cuando no es así.

¿Qué hay de las mascarillas de tela que se fabrican de forma casera o que se venden en establecimientos como modistas...?

Ahí hay dos posibilidades. Una, que se compre un tejido que esté analizado para hacer mascarillas. Nosotros también recibimos tejido para analizar. En ese caso, cumpliría con los requisitos, Pero si se hace con una tela cualquiera nadie te asegura que cumpla con los parámetros para que te proteja. No deja de ser una barrera pero no tan eficiente como una mascarilla, eso está claro.

¿Y de los filtros improvisados que se hace alguna gente con filtros de café o bayetas desechables?

Probablemente ese tipo de tejido no cumpla ninguno de los dos criterios, ni el de filtración ni el de respirabilidad. Al igual que algunos vídeos que circulan por la red, que animan a echarle agua a la mascarilla y consideran una prueba que esta no pase… no tienen ningún criterio científico y no sirve para probar si pasan bacterias o no, si filtran el aire o no.

El mercado de las mascarillas higiénicas es una selva, pero el de las quirúrgicas no se queda atrás...

No debería serlo. Las quirúrgicas se fabrican en entorno estéril y son un dispositivo médico. Como tal, dependen de la Agencia del Medicamento, que es quien tiene que registrar ese producto.

Si compramos una caja y trae ese registro ¿estamos comprando realmente una mascarilla quirúrgica?

Sí, si no está falsificada, sí.

Porque se falsifica a veces...

Sí.

¿Qué mascarilla usa usted?

FFP2, pero por costumbre, porque son las que usamos en el laboratorio. También tenemos en la empresa unas de tela, para usar en otras zonas.