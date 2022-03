La mascarilla, último vestigio de la pandemia

Todas las medidas preventivas que se han aplicado durante la pandemia han entrado en vigor con polémica y resistencia, pero ninguna ha conciliado tanto rechazo mantenido en el tiempo como el uso de la mascarilla. Al mismo tiempo, de pocas cuestiones existe tanto consenso sobre su eficacia. Bien usada es una medida útil para prevenir la infección, que protege al que la lleva y a los que interactúan con él.

En dos años, el uso de la mascarilla ha hecho un viaje muy llamativo. Cuando se empezaron a declarar los primeros casos de covid en febrero de 2020 en España, la demanda de mascarillas empezó a subir y subir hasta que, a mediados de marzo, se había disparado de tal manera que eran imposibles de encontrar y, si se conseguían, los precios eran prohibitivos. Los equipos de protección de los sanitarios escaseaban y, por ejemplo, en Lugo, médicos y enfermeras de algunos centros de salud hacían su trabajo con batas confeccionadas con bolsas de basura. En la Uci se usaron inicialmente los trajes que se habían adquirido por el ébola, muy incómodos, y este mismo diario publicó el caso de farmacéuticas que reutilizaban la misma mascarilla quirúrgica toda la semana, desinfectándola a golpe de microondas mientras, en la botica, colgaban carteles de Agotadas las mascarillas y el gel hidroalcohólico.

La escasez inicial sirvió para constatar hasta qué punto España dependía de la provisión de mucho material sanitario de países como China y lo poco que producía elementos poco complejos como los tapabocas. Los emprendedores más alerta montaron fábricas de mascarillas y lo cierto es que, en algún momento se llegó a pagar 10 euros por una FFP2, una cantidad por la que ahora se pueden comprar más de 20 unidades. También se popularizaron las mascarillas caseras y pocas fueron las tiendas que no las llegaron a vender en algún momento, desde modistas hasta ultramarinos.

La eficacia de uno u otro tipo de mascarilla siempre estuvo presente. Se han repetido hasta la saciedad unas reglas de las que muchos siguen dudando, como el hecho de que si estás sano una mascarilla quirúrgica es suficiente, especialmente si se sigue la llamada técnica del queso suizo; es decir, el uso de capa tras capa de protección para evitar los máximos riesgos posibles, llamada así porque se usa para ilustrarla un queso de gruyere con los agujeros en distintos puntos: si se usan todas las capas nada se cuela por esos agujeros.

Es decir, la mascarilla puede tener cierta eficacia por sí sola, pero se incrementa notablemente si se utiliza manteniendo la distancia interpersonal de dos metros (que últimamente se ha reducido a metro y medio en la mayoría de recomendaciones), la adecuada ventilación y un aforo reducido.

Tiempo de contagio según el tipo de mascarilla. EP

Entre los momentos más polémicos de este viaje de las mascarillas está la obligatoriedad de su uso en colegios a partir de los cinco años. Muchos padres se quejaron de la inconveniencia de una medida que, en realidad, se centraba en un grupo de población poco afectado por el covid, aunque sí con capacidad de transmisión. El segundo fue, después de varios meses sin que se exigiera en exteriores, que en Navidades de 2021 volviera a ser obligatoria por la calle, algo que se intentó explicar como una recomendación técnica pero que carecía de respaldo científico.

Con un rastreo en mínimos, declaración de casos muy reducido y las cuarentenas decrecientes, la mascarilla en interiores es, ahora mismo, la principal medida que recuerda a la población que la pandemia sigue existiendo. Son muchos los países europeos que la han eliminado –Reino Unido, Suiza o Dinarmarca, por ejemplo– y muchos otros los que aspiran a seguir su ejemplo.

La previsión es que en España no se haga como en el Reino Unido (fijando un día en el que se dieron de baja las restricciones) sino de manera gradual y se empiece, precisamente, por los colegios. Un reciente estudio en Cataluña mostró pocas diferencias en la tasa de contagios entre alumnos de Primaria, para los que es obligatoria, e Infantil, que no tienen que usarla. Se cree que se usa mal, no siempre de buena calidad y que, además, muchos niños tienen ya inmunidad híbrida, conseguida con la combinación de la vacuna y una infección que suelen pasar asintomática o con escasos síntomas.

Con toda probabilidad la mascarilla ha llegado para quedarse en el ámbito sanitario –no solo para profesionales sino también para pacientes– en las residencias de mayores y en el transporte público.