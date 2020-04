La máscara imprimible de Mariano Rajoy como carta blanca para saltarse el confinamiento

En toda crisis hay gestos, actos y actitudes que, por su intransigencia ante las adversidades, se vuelven icónicos. En el Reino Unido afrontó la Segunda Guerra Mundial con el emblema Keep Calm and Carry On; en 1989 un hombre se plantaba delante de una hilera de tanques que entraban en Pekín para sofocar una revuelta ciudadana; ya en la actualidad, el expresidente Mariano Rajoy encarna, con cuestionable civismo, esa firmeza en España para saltarse continuamente el confinamiento por la crisis del coronavirus, a pesar de las críticas y la ilegalidad.

Al expresidente le precede una reputación de impermeabilidad para el fango, dada su peculiar habilidad para salir airoso de cualquier traspiés dialéctico, situación comprometedora en el seno de su partido y otros resbalones varios. Y ahora, ya retirado de la vida política, Rajoy vuelve a dejar entender que las cosas que no le interesan no van con él siendo 'pillado' dos días seguidos en la calle a paso ligero y con ropa de deporte en pleno confinamiento.

La osadía del exmandatario ha desencadenado una sarcástica respuesta por parte de la población. Y es que ya se ha hecho viral, a través de aplicaciones de mensajería, una máscara Rajoy descargable e imprimible para salir a la calle con impunidad total.

Además, para los que no vaya con ellos las manualidades, Amazon ya tiene a la venta el modelo en su web por 3,34 euros.

El único fallo es que posiblemente el rostro de Rajoy no tenga la cualidad de hacer impune a las restricciones del confinamiento a quien lo porte. Prueba de ello es que el propio Rajoy está siendo investigado por el Ministerio del Interior por dichas imágenes, difundidas por laSexta.

En todo caso, es probable que si en 2021 vuelven a celebrarse los Carnavales, 'Mariano en chándal' puede llegar a tiempo para ocupar el lugar dejado por el juguete erótico Satisfyer... como disfraz más popular del año.