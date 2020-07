Más de la mitad de los hospitalizados por Covid-19 desarrollan síntomas neurológicos

Más de un 57 por ciento de los pacientes hospitalizados por Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, desarrollan algún síntoma neurológico, siendo estas complicaciones la causa principal de muerte en el cuatro por ciento de los fallecidos por este virus, según ha informado la Sociedad Española de Neurología aludiendo a los datos obtenidos por el registro español Albacovid.



Este trabajo, realizado en el mes de marzo entre todos los hospitalizados por Covid-19 en la provincia de Albacete, y que es el más extenso que se ha publicado hasta la fecha a nivel internacional, pues revisa un total de 841 pacientes, destaca que, en comparación con otros estudios internacionales, los pacientes desarrollan más comorbilidad además de un mayor porcentaje de síntomas neurológicos. Y es que, el principal estudio que se ha realizado en China apuntaba que un 36 por ciento de los pacientes de Covid-19 presentaban síntomas neurológicos, frente al 57 por ciento que ha registrado este estudio español.



"Del registro se desprende que las manifestaciones neurológicas son más comunes de lo que se pensaba en pacientes hospitalizados con Covid-19. Además, el hecho de que para la realización de este registro se haya contado con un mayor número de pacientes, respecto a otros estudios que se han llevado a cabo en otros países, nos hace pensar que los datos de este registro son los más aproximados, o al menos en lo relativo a la población española", ha comentado el presidente de la SEN, José Miguel Lainez.



Por ello, desde la organización se ha recordado la necesidad de que los profesionales sanitarios mantengan una "estrecha vigilancia neurológica" sobre los pacientes afectados por el nuevo coronavirus, con el fin de reconocer de forma precoz posibles complicaciones del sistema nervioso.



Desde el inicio de la pandemia, la SEN está llevando a cabo el Registro Covid-19, con las aportaciones voluntarias de todos aquellos neurólogos que han detectado síntomas neurológicos en pacientes con Covid-19.



Aunque aún está en elaboración, las manifestaciones neurológicas más frecuentes recogidas son: síndrome confusional o encefalopatía leve-moderada, ictus, anosmia/hiposmia, cefaleas y epilepsia. No obstante, los neurólogos españoles también han atendido otros casos, aunque menos frecuentes, de encefalopatía grave o coma, encefalitis, polirradiculoneuropatías, trastornos del movimiento, parálisis facial o parálisis de nervios oculomotores.



"Mientras que algunos síntomas inespecíficos como el dolor de cabeza o los mareos pueden estar asociados directamente con la infección por el virus, creemos que algunas complicaciones neurológicas de la Covid-19, sobre todo las más graves, se producen como consecuencia de la hiperactivación del sistema inmune, la conocida como 'tormenta de citoquinas', por lo que también se pueden esperar complicaciones autoinmunes por la respuesta inmunológica, más que del propio virus", ha explicado el doctor Lainez.

SÍNTOMAS INESPECÍFICOS. De acuerdo al registro Albacovid, en el 2,5 por ciento de los casos de Covid-19 fue alguno de estos síntomas neurológicos lo que llevó a los pacientes a acudir a Urgencias. Entre los llamados síntomas inespecíficos: mialgias (17,2%), dolor de cabeza (14,1%) y mareos o inestabilidad (6,1%) estuvieron presentes principalmente en las primeras etapas de la infección.



Por otra parte, la anosmia o pérdida de olfato (4,9%) y la disgeusia o alteración del sentido del gusto (6,2%), síntomas que también estuvieron presentes en las primeras etapas de la enfermedad, fueron más frecuentes en casos menos graves y en un 60 por ciento de los casos fue la primera manifestación clínica de la infección.



Además, casi un 20 por ciento de los hospitalizados sufrieron algún trastorno de la conciencia (19,6%), aunque principalmente este síntoma estuvo presente en pacientes de edad avanzada y con Covid-19 grave y avanzado. También se registraron otros síntomas más graves y más específicos desde el ámbito de Neurología como miopatías (3,1%), disautonomía (2,5%), enfermedad cerebrovascular (1,7%), convulsiones (0,7%) y trastornos del movimiento (0,7%).



Por otra parte, y aunque menos frecuentes, el registro también registró algún caso de encefalitis, síndrome de Guillain-Barré y de neuritis óptica. Asimismo, un 20 por ciento de los pacientes desarrolló síntomas neuropsiquiátricos, principalmente insomnio, ansiedad, depresión y psicosis.



"Además, en nuestro estudio también se constata que la obesidad es un factor de riesgo de gravedad por encima del resto, posiblemente porque el paciente con obesidad tiene menor capacidad ventilatoria y, por otra parte, una mayor facilidad para responder con una respuesta inmunitaria excesiva", ha comentado uno de los principales responsables del registro Albacovid, Tomás Segura.



Precisamente sobre la anosmia y la disgeusia también se ha publicado otro estudio español en la revista Frontiers in Public Health, realizado en 909 pacientes de Madrid con infección el nuevo coronavirus y con alteraciones en el gusto y en el olfato. Llamativamente, el 54 por ciento de estos pacientes no padeció ni congestión nasal ni moco.



Sobre las cefaleas, otro estudio aceptado pero aún pendiente de publicación por la revista Headache, realizado en 112 sanitarios españoles con infección por Covid-19 que presentaron dolor de cabeza durante el curso de la enfermedad, destaca que más del 73 por ciento de las personas que desarrollaron este síntoma no tenían antecedentes previos de dolor de cabeza.



Los episodios de cefalea, independientemente de la fiebre, se presentan alrededor del tercer día desde el inicio de los síntomas, empeoran con la actividad física o los movimientos de la cabeza y son más agudos en aquellas personas con antecedentes previos de migraña.



Respecto a las enfermedades cerebrovasculares, la SEN ha aludido a otro estudio más amplio realizado también en Albacete, en 50 días y respecto a 1.683 ingresos de pacientes con Covid-19,, que acaba de ser publicado en la revista Brain, destaca que un 1,4 por ciento de los pacientes ingresados desarrollaron enfermedad cerebrovascular: el 74 por ciento de los casos correspondieron a casos de ictus isquémicos y el 22 por ciento a ictus hemorrágicos.



Finalmente, la organización ha informado de que una revisión sistemática publicada en la revista Neurología destaca que tener antecedentes de ictus aumenta 3 veces el riesgo de fallecer por Covid-19; y un estudio internacional, con importante participación española, publicado en la revista Stroke, sugiere que los ictus isquémicos asociados al Covid-19 son más graves, conllevan una mayor discapacidad y una mayor mortalidad que los ictus isquémicos no Covid-19.