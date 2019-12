Marta Etura se convierte en trending topic por sus declaraciones sobre Otegui

La actriz Marta Etura se ha encaramado en la mañana de este jueves a lo más alto de los trending topic a raíz de la entrevista que ha concedido para El Mundo y en la que aborda temas como la situación en el País Vasco, donde creció viendo "el mal obsoluto", o la de Cataluña.

"Mataron y no hay ideología o religión que justifique el asesinato y el secuestro"

Aplaudida por unos -los que más- por lo que consideran un acto de "valentía" y "claridad", y criticada por otros, el caso es que la actriz se muestra muy rotunda a la hora de ofrecer su opinión, especialmente en lo tocante a Arnaldo Otegui. "Que una persona que ha formado parte de un grupo terrorista, que ha matado y ha secuestrado, se presente a un cargo público, no me parece normalizar las cosas en absoluto. Al contrario: no es normal. Por supuesto que estoy a favor de la convivencia y el respeto de todas las ideologías, pero ellos no respetaron nada. Mataron y no hay ideología o religión que justifique el asesinato y el secuestro", señala.

"El secuestro siempre pasa medio desapercibido cuando hablamos de este tema, pero a mí me parece de las cosas más terroríficas que se le pueden hacer a un ser humano y en el País Vasco sucedía constantemente"

La intérprete reflexiona también sobre lo que considera una de las acciones más crueles de las banda terrorista ETA: "El secuestro siempre pasa medio desapercibido cuando hablamos de este tema, pero a mí me parece de las cosas más terroríficas que se le pueden hacer a un ser humano y en el País Vasco sucedía constantemente. Evidentemente hay que pasar página y avanzar, pero para generar una sociedad de respeto en mi tierra necesitamos que las generaciones jóvenes sepan que, si coges un arma, no vas a tener un final feliz. Si lo que les decimos a los jóvenes es que puedes coger un arma hoy y tener un cargo mañana... Malo."

Preguntada por si ve similitudes entre su tierra y la situación en Cataluña, la ganadora del Goya, sostiene que "son situaciones distas con una base igual". "En mi adolescencia ETA mataba a alguien cada 15 días. He vivido muertes, secuestros... Afortunadamente, en ese sentido las situaciones son diferentes porque en Cataluña no hay ningún grupo terrorista, pero sí encuentro algo muy negativo en común: en el momento en que la independencia parte a la ciudadanía en conmigo o contra mí, es un conflicto sin solución asegurado y una faena para la sociedad de Cataluña y para todos los españoles. Porque los distintos pensamientos tenemos que convivir y lo que hay que fomentar es la tolerancia y el respeto. Esto es paralelo a lo que pasó en el País Vasco. Se partió la sociedad, se enfrentó, se olvidó la convivencia y nadie se fiaba del otro", señala.