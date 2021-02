Marta se compra casa

Marta Ortega, la heredera de Inditex, podría estarse planteando pasar menos tiempo en A Coruña y más en Madrid, o eso es lo que se deduce de su último movimiento inmobiliario: la compra de una nueva vivienda en una exclusiva zona del centro de la capital de España. Se trata de un piso de lujo en el residencial Mabel Villa de París, inscrito en un edificio histórico con vistas a la Plaza Villa de París, el Tribunal Supremo y la iglesia de Santa Bárbara. Además, caminando llegaría en escasos minutos a la plaza de Colón, la calle Serrano, el paseo de Recoletos o el Parque del Retiro. ¿Se puede pedir más?



NADAL, EL VENDEDOR. El vendedor sería Mabel Real Estate, un importante holding en el que el tenista RaFa Nadal es uno de los principales inversores y que ha tasado este complejo a un precio absolutamente prohibitivo, ya que en él el metro cuadrado sería más caro que el del Four Seasons, uno de los hoteles más céntricos y lujosos de Madrid.

Estos días, para comprobar de primera mano el estado de las obras, Marta Ortega y su marido, Carlos Torretta, se acercaban hasta el edificio empujando el cochecito de su hija Matilda.

¿CÓMO ES LA CASA? El residencial Mabel Villa de París alberga once apartamentos (de los que se dice que solo quedan disponibles dos áticos, cuyo precio estimado sería de diez millones de euros) que tendrían como denominador común unos elevados techos, de hasta tres metros de altura, y grandes ventanales, dos elementos que recuerdan el origen señorial del edificio, algo que también potencian las molduras primitivas que se han conservado en techos y paredes. Pero, para hacerlo más funcional, la arquitectura neoclásica se ha actualizado con elementos muy modernos, como puertas correderas de cristal y carpintería negra.

Otro de los atractivos de este complejo son sus zonas comunes, que incluyen un gimnasio, que podrían usar los propietarios de las once viviendas, y un magnífico spa. Por no faltar, no faltaría ni un servicio de seguridad las 24 horas del día.

También destaca por su belleza el patio interior, cuyo espíritu neoclásico se ha preservado en la rehabilitación del edificio, y al que se puede acceder con el coche.



Emblemático



A Coruña, su hogar

▶ Marta Ortega se casó con Carlos Torretta, su segundo marido, en noviembre de 2018 en A Coruña. Tras el enlace, la pareja decidió establecer el domicilio conyugal en la que había sido la vivienda de soltera de Marta.

▶ Los Ortega residen en A Coruña en un edificio simbólico que forma parte de la famosa fachada marítima de galerías de la ciudad. Fue construido en la primera mitad del siglo XIX y el fundador de Inditex lo rehabilitó, en un proceso que duró varios años. Tiene una superficie de más de 3.000 metros cuadrados y cuatro plantas.