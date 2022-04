La lucense Marisa Prisa, primera expulsada de 'Drag Race España 2'

Al final ha sido un concurso breve, pero no por ello menos importante. La lucense Marisa Prisa, primera concursante gallega de Drag Race España (ATRESplayer Premium), ha sido también la primera expulsada de esta segunda edición del programa español que adapta RuPaul's Drag Race.

En la gala del pasado domingo –que ganó la drag queen Onyx–, los looks de Marisa no convencieron al jurado, que consideró que no estaban al nivel de sus otras nueve compañeras. Junto con ella, resultó nominada Samantha Ballantines. Tras esto, ambas tuvieron que enfrentarse en un lip sync final a ritmo de Gloria Trevi que, finalmente, ganó Ballantines y dejó a Prisa fuera del concurso.

Tras su marcha, la drag de Burela declaraba que su expulsión "es un poco bajón, pero tampoco llega a ser decepción porque, oye, maricón, estoy aquí". "No pienso que deba irme porque quedaba mucha Marisa por dar y quedaba aún mucho concurso. Pero alguna se tiene que ir al final y hoy me tocó a mí", afirmaba con deportividad.