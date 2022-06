"Estar en paz con tu cuerpo es felicidad", asegura Marina Llorca, que ha logrado dejar atrás sus complejos y convertirse en un ejemplo a seguir. Su discurso habla de amistad, salud, autoestima... En una palabra, de felicidad.

En poco tiempo se ha situado como uno de los referentes del 'body positive' en España, ¿cómo definiría este movimiento?

El body positive surgió en Estados Unidos hará unos diez años, tratando de dar visibilidad a todos los tipos de cuerpo, a la diversidad, de ir más allá del 90-60-90 en el mundo de la moda... Aquí, como vamos un poco a rebufo en muchas cosas, el término empieza a hacer ruido ahora, aunque ya somos bastantes los activistas que en redes sociales hablamos de este tema y de todo lo que va en relación con ello, como pueden ser el amor propio, la autoestima, el perfeccionismo excesivo o los trastornos de alimentación. La gente piensa que el body positive es que haya modelos gordas, pero va mucho más allá.

El 'body positive' es algo que va mucho más allá de que haya modelos gordas

¿Cree que las exigencias en relación a la imagen de la mujer son ahora mayores que nunca?

Yo creo que las exigencias sobre la mujer son siempre muy elevadas, pero cambian y se van adaptando a las características de cada época. Por ejemplo, nuestras abuelas tenían que someterse a una concepción machista de mujer florero: esposa y madre ideal, sumisa, siempre impecable y sonriente. Eso ha evolucionado hasta lo que tenemos ahora, que incluye desde las imágenes excesivamente retocadas que se suben a las redes sociales hasta intentar solucionar cualquier imperfección con intervenciones estéticas, muchas de ellas peligrosas. La presión se manifiesta de forma distinta, pero el trasfondo sigue siendo el mismo.

Precisamente, se hizo viral un vídeo que subió a las redes sociales en donde recopilaba las expresiones que hace no demasiados años utilizaban habitualmente las revista de moda y sociedad. ¿Recuerda cuáles fueron las que más la impresionaron?

¡Ufff! Ese vídeo fue, incluso para mí, realmente chocante. Yo recordaba titulares que leía siendo adolescente, pero hasta que no hice el vídeo, lo monté y lo vi no percibí la magnitud de los mensajes. Desde "Comer, comer, comer y no engordar" hasta "Di adiós a la tripa", "Más escotes, menos kilos", "Feliz (y delgada) Navidad", "Los peores culos"... A cada titular que iba encontrando pensaba: "¿Pero de verdad leíamos esto y lo encontrábamos normal?".

Es muy crítica con un mundo que no deja de ser el suyo, ya que estudió Diseño Gráfico y Moda y Estilismo e incluso trabaja como modelo.

Yo no me planteaba dedicarme a nada que tuviera que ver con la moda, porque precisamente en mi adolescencia pasé por muchos problemas relacionados con mi imagen corporal y sufrí trastornos de alimentación. La idea de ponerme delante de una cámara me resultaba atrayente, pero no me veía capaz de hacerlo. Elegir estudios relacionados con la moda fue por hacer algo que me gustase, aunque dándole otro enfoque. Pero al final la vida te va llevando por caminos que no habías previsto y terminé dedicándome a redes sociales, hablando ahí de estos temas y desde hace años, además de como creadora de contenidos, trabajo como modelo. No me lo esperaba, pero me gusta y desde dentro intento cambiar las cosas.

No me esperaba ser modelo, pero me gusta y desde dentro intento cambiar las cosas

¿En qué contexto vivió los problemas de baja autoestima y trastornos de alimentación?

Empecé muy jovencita, ya en el colegio, a sentirme mal con mi cuerpo. Siempre fui muy grande y los otros niños percibían que era distinta físicamente y así me lo hacían ver a mí. Yo sentía que no encajaba y, al entrar en la adolescencia –que es una etapa muy fastidiada–, hubo un compañero que se dedicó a hacerme la vida imposible, riéndose de mí, insultándome... y ese fue el detonante final de todos los problemas que vinieron después. A raíz de ahí empezó mi cruzada por intentar perder peso por todos los medios a mi alcance, pensando que si estuviese más delgada le gustaría más a la gente, que sería más feliz... toda esa basura que nos meten en la cabeza de que cuanto más perfecta seas, mejor te va a ir.

¿Cuándo dio el paso adelante necesario para salir de ahí?

Esa situación duró varios años, toda mi etapa en el instituto y gran parte de la universidad. En el último año de carrera toqué fondo y llegó un día en que dije "no puedo más, no puedo seguir viviendo así". Así que al acabar el curso dejé mi vida en Madrid, volví a casa, busqué ayuda y después me fui a Nueva York a hacer un máster, pero sobre todo a resetear y a empezar de cero. Allí, por esas no casualidades de la vida, compartí habitación con una chica sudafricana que había sido deportista olímpica y había convivido durante la mayor parte de su vida con la anorexia a causa de las exigencias en el mundo de la gimnasia rítmica. Tuvimos una conexión automática y por primera vez sentí que podía hablar de lo que me pasaba con normalidad. Eso me sirvió para verbalizar las cosas –porque nunca lo dices en voz alta, tratas de ocultarlo, de llevarlo sin que se note– y fue un proceso realmente curativo.

De adolescente pensaba que si estaba más delgada le gustaría más a la gente y sería feliz

El siguiente paso fue tratar de ayudar a los demás, a quienes, de uno u otro modo, estaban pasando por eso mismo.

Cuando volví de Nueva York aún me sentía frágil y no estaba preparada para hablar de mi experiencia en las redes sociales, para exponerme y desnudarme. Pero al pasar el tiempo y encontrarme emocionalmente más estable pensé "tengo un altavoz importante para ayudar a quien esté en la misma situación que yo estuve". Y ahí me tiré a la piscina.

Ha hecho suya la cruzada de, a través de las redes sociales, visibilizar y normalizar todo tipo de cuerpos.

Tengo la suerte de tener una de las mejores comunidades de Instagram. La gente que me sigue comparte mis valores, es súper respetuosa y ha pasado o está pasando por situaciones similares de falta de autoestima –traducida en una anorexia, una bulimia, una obsesión por el físico o incluso una relación tóxica de pareja–, en la que te comparas con otras mujeres u otros hombres y te sientes inferior... Sea cual sea la situación de la que se parte, siempre hay sufrimiento por la falta de aceptación de uno mismo y no sé si desde las redes sociales logro ayudar, pero al menos contribuyo a visibilizar el problema y a ofrecer un lugar para hablar de ello.

¿Ha recibido muchos ataques?

Es cierto que los haters siempre existen, pero es gente que ha visto un post o alguna intervención mía y entra a hacer daño, no es nadie que pertenezca a mi comunidad. Yo directamente los ignoro: bloqueo, borro... Soy consciente de que a través de las redes llegan comentarios negativos cada día, porque la gente se oculta detrás de la pantalla y hay una impunidad total, así que no los tengo en cuenta. Sí es cierto que de vez en cuando –y no tanto por mí como para invitar a la reflexión– cojo alguno de estos comentarios y los muestro.

A través de las redes llegan ataques todos los días, pero directamente no los veo

Esa experiencia acumulada le ha servido para escribir su primer libro, 'El arte de quererSE' (Editorial Martínez Roca). ¿Por dónde se empieza?

No hay fórmulas secretas ni recetas mágicas, es un proceso duro, que lleva su tiempo y que cada uno vive de un modo diferente. El arte de quererSE es un libro interactivo que obliga al lector a revisarse, a preguntarse cosas y en el que le voy proponiendo retos para ampliar su zona de confort. Creo que puede ser bastante positivo para gente que está pasando por esto, para adolescentes o para reforzarte aunque te encuentres bien.

No podemos esperar a que los otros nos acepten o nos quieran para estar bien

¿Le daría un consejo a sus lectores?

Es difícil, pero yo diría que el resumen de todo es que somos única y exclusivamente nosotros mismos los que tenemos que querernos. No podemos estar esperando a que los otros nos acepten, nos validen, nos quieran... para estar bien. El proceso es al revés: nosotros tenemos que aceptarnos, validarnos y querernos, y lo que los demás quieran hacer no nos importa. La persona más importante que tiene que quererte eres tú mismo.

¿Quién es ella?

► Marina Llorca (Málaga, 1992) se ha convertido en una de las referentes en España del body positive.

► Se tituló en Diseño Gráfico y Moda y Estilismo, en Madrid y Nueva York. También ejerce como modelo de revistas y marcas de moda internacionales.

► Más de 230.000 seguidores integran su comunidad en Instagram.