María Castro deja boquiabierto a Broncano con su elasticidad

El paso de la actriz María Castro por La Resistencia dejó este martes imágenes para la historia. La intérprete gallega acudió al programa de David Broncano para promocionar su última obra de teatro y sorprendió al presentador y a los telespectadores con su increíble elasticidad.

Fue el cómico quien le pidió a la viguesa que hiciese algo para superar otro gran momento televisivo: la pedida de mano de su marido en directo durante la emisión de El Hormiguero. "Era un truco de magia y apareció él de un sarcófago para pedirme la mano", recordó Castro, a lo que Broncano respondió: "Estos de El Hormiguero van muy por delante de nosotros", antes de pedirle que improvisase algo capaz de mejorar aquel instante.

"Puedo hacer algo que nunca falla y la gente se asombra igualmente: Pasarme los brazos como si fueran una cuerda por debajo de las piernas. Es arriesgado porque ya tengo 40 años y a lo mejor no me sale. Si no me sale y me rompo un brazo, llamáis al Samur", avanzó la actriz, que dejó al público estupefacto con su gran elasticidad.

"¿Cuál es el truqui?", le preguntó boquiabierto Broncano. "No hay, es que tienes que dislocar el hombro. Fui gimnasta durante muchos años y un día, calentando los brazos, se me cayeron hacia abajo y me sorprendí de lo que había pasado", explicó ella.

La intérprete, que llevó de regalo unas rosquillas de anís hechas por ella misma, recibió de regalo unas setas que Grisson se puso a pelar en directo. Además, salió airosa de las típicas preguntas del programa, cuánto sexo has practicado en el último mes y cuánto dinero tienes en el banco, ya que confesó que se las había preparado de antemano. "Como sabía que me lo ibas a preguntar he hecho los deberes", aclaró.

👉🏻🥯 He juntado dos momentos distintos del programa para que se entienda bien la respuesta a la pregunta de relaciones en el último mes. #LaResistencia @maruxacastro pic.twitter.com/RAwVL7RSmm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 10, 2022

"Ricardo, esta muchacha tiene que venir siempre, porque tiene un nivel de dinamismo increíble", dijo Broncano en un momento de la entrevista, a lo que Grisson respondió: "¡Cómo toda la gente de Vigo!"