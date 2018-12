Carmen Climent interpretará a María Alcántara en la nueva temporada de 'Cuéntame'

Acaba de despedirse de la parrilla de La 1 la temporada 19 de Cuéntame cómo pasó y ya ha comenzado el rodaje de la vigésima, que transcurrirá en los años 90 y tendrá una nueva María Alcántara (Carmen Climent) y nuevos personajes interpretados por Javier Pereira, Aina Quiñones y Greta Fernández.

Ya sin Carlos y Karina, que se marchaban a Nueva York ante una audiencia de 2,7 millones de espectadores y un 18,2 por ciento de cuota, datos máximos de la temporada, la serie avanza hasta la década de los noventa, años "de luz y color" para "reflejar su sociedad y un mundo en transformación a través del día a día de los Alcántara", avanza este martes RTVE en una nota.

Los primeros capítulos de la vigésima temporada se verán en La 1 el año próximo y arrancan en otoño de 1989 con hechos como la caída del muro de Berlín o la liberación de Nelson Mandela en Sudáfrica, mientras que en España la desorbitada subida de la vivienda y el desembarco de las televisiones privadas marcarán la llegada a la mayoría de edad de María Alcántara que votará por primera vez en las elecciones generales de 1989.

A partir de entonces será interpretada por la bilbaína Carmen Climent y, aunque Carlos Hipólito seguirá poniendo la voz narrativa, será su hermana pequeña en la ficción la que aporte el punto de vista protagonista.

"La historia la va a seguir contando Carlos Alcántara. Y aunque a él físicamente no le vamos a tener en la temporada, puede contarla como nosotros contamos a nuestros hijos historias de nuestros padres, o de nuestros abuelos", cuenta Joaquín Oristrell, coordinador de guiones de la serie.

"Todo el mundo me está acogiendo súper bien, me lo están poniendo muy fácil. Y yo he entrado con muchísima ilusión, así que aportar todo lo que pueda. Estoy muy feliz", ha afirmado Carmen Climent, quien toma como referencia para su personaje a su propia madre, "una chica de los noventa".

El reparto habitual encabezado por Ana Duato, Imanol Arias, María Galiana, Pablo Rivero, Irene Visedo, Carlos Cuevas, Paloma Bloyd y Ana Arias se mantiene y el barrio de San Genaro dará la bienvenida a nuevos personajes que buscan conectar con la audiencia más joven.

Javier Pereira será Salvador, profesor en el instituto del barrio; Aina Quiñones será África, amiga de la benjamina de los Alcántara, y Greta Fernández interpretará a Laia, una mujer de intensa vida espiritual con quien Inés Alcántara compartirá nuevos proyectos profesionales.