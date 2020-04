Manolo Lama, positivo en coronavirus: "Mi cuerpo está venciendo"

Manolo Lama ha anunciando ante los micros de Tiempo de Juego, en Cope, que se ha contagiado de coronavirus. "Ayer me hicieron el test y el resultado es infección por Covid-19. Mi cuerpo está venciendo el virus", señaló, explicando que ha padecido los síntomas habituales de la enfermedad. "El virus ataca a las zonas más sensibles, a mí me ha atacado a la garganta", añadió.

"Ahora, me quedan unos días encerrado en la habitación pero estoy bien", le dijo a Paco González.

PEPE DOMINGO. Lama es el segundo miembro del equipo de Tiempo de Juego que contrae el coronavirus, después del positivo de Pepe Domingo Castaño. Fue precisamente el contagio del gallego lo que animó a Lama a someterse rápidamente a las pruebas. En el caso de Pepe Domingo, cabe destacar que el comunicador ya ha reaparecido tras dos semanas "muy duras". "Ahora ya estoy bien, pero lo he pasado muy mal. No sé si he pasado el virus, pero sé que nunca me he encontrado tan mal. Creí que me iba...", afirmaba hace unos días