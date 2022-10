¿Malos tiempos para la fidelidad?

La reciente ruptura de Tamara Falcó después de que se hiciese público un vídeo de su prometido, Íñigo Onieva, besando a otra mujer, precedida de otras sonadas separaciones a causa de terceras personas, como las de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina o la de Shakira y Gerard Piqué, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la fidelidad, su importancia en el funcionamiento de una pareja y la vigencia de un valor que ni siquiera en tiempos de internet, poliamor y relaciones abiertas ha podido ser desterrado.

Según el estudio paneuropeo Infidelidad y evolución de las relaciones no monógamas en España y Europa, realizado este año por la consultora Yougov para Gleeden –la plataforma de encuentros extraconyugales líder en Europa-, en el caso de España las relaciones abiertas y prácticas como el intercambio de pareja o swinging todavía son minoritarias. Así, el 88% de la sociedad española asegura que no ha probado ninguna relación no monógama. En cualquier caso, los españoles ven mejor un tipo de relación no monógama que una infidelidad, sin embargo, siguen practicando más la infidelidad que las relaciones no monógamas.

Según los datos de este estudio, un 42% de los hombres españoles y un 31% de las mujeres españolas han sido infieles alguna vez, lo que representa la cifra más baja de los países europeos participantes en la investigación (Reino Unido, Alemania, Bélgica, Italia y Francia). Un dato destacado es que en todos los países la infidelidad femenina aumenta, frente a la masculina, que disminuye.

Asimismo, el estudio señala que seis de cada diez personas españolas que han sido infieles no se arrepienten. De esta manera, el 17% de hombres españoles y el 10% de las mujeres serían infieles si supieran que no les pillarían. Además, un 24% de ellos y ellas se lo podrían llegar a plantear, de manera que hay un 37% de la sociedad española que sería infiel o se lo podría plantear. En cualquier caso, es la cifra más baja de Europa. Los europeos más predispuestos a la infidelidad son los franceses y los belgas.

Estas cifras varían con la edad: la franja entre los 25 y 34 años tiene un porcentaje muy alto de personas que consideran que se puede ser fiel toda la vida. Sin embargo, la franja de edad entre los 45 y los 54 años es la que más se plantearía una infidelidad.

¿Qué se considera infidelidad?

A tenor de los resultados del estudio Infidelidad y evolución de las relaciones no monógamas en España y Europa, en líneas generales, mantener relaciones sexuales regulares o esporádicas o practicar sexo oral con alguien que no es la pareja actual se considera infidelidad. Sin embargo, besar con lengua, coquetear o practicar sexting (enviar mensajes de contenido sexual) con alguien que no es la pareja actual no es considerado infidelidad por cerca del 40% de españoles y españolas.

Las diferencias por sexos son notorias. Y es que solo el 58% de hombres españoles considera infidelidad besar con lengua a alguien que no es la pareja actual, frente a un 71% de mujeres españolas. En cuanto al sexting, el 52% de españoles considera que es infidelidad frente a un 70% de españolas.

La edad también es un factor diferencial. Así, el estudio revela que los jóvenes son más conservadores que los mayores, excepto en mantener relaciones sexuales regulares con una persona que no sea la pareja actual. En aspectos como el sexting, un 74% de personas de 18 a 24 años lo considera infidelidad frente a un 55% de personas de más de 55 años. Fantasear en tener relaciones sexuales con alguien que no es la pareja actual es considerado infidelidad por el 29% de las personas de 18 a 24 años, pero sólo el 13% de los mayores de 55 años lo ve así. En cambio, solo un 22% de personas mayores considera infidelidad a pensar en alguien a quien se conoce personalmente mientras se tienen relaciones, pero el 42% de personas de 18 a 24 años piensa que sí lo es. En cuanto a besar con lengua a alguien, es visto como infidelidad por el 79% de los jóvenes entre 25 y 34 años, frente a un 56% de los mayores de 55 años.

Así las cosas, España es el segundo país europeo donde las personas están más satisfechos con su vida sentimental y sexual, por detrás del Reino Unido.

A pesar de ello, solo un 25% de españoles y españolas afirma estar realmente satisfecho con su vida sexual. El resto de españoles y españolas afirma estar simplemente conforme con ella (un 40%) o estar infeliz con su vida sexual (un 35%). Lo que sí que es común a todos los países participantes en el estudio y géneros es que las personas suelen están más satisfechas con su vida sentimental que con su vida sexual.

Parejas VIP rotas por una infidelidad

Han sido muchas las parejas de famosos que han roto por una infidelidad. Este año ha sido especialmente prolífico, pero no ha sido el único en el que la prensa se hacía eco de sonadas rupturas a causa de terceras personas.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Tan solo 24 horas después de la que marquesa de Griñón anunciase su compromiso con el empresario, todo se vino abajo al filtrarse un vídeo de Onieva besando a una chica en un festival de música.

Shakira y Gerard Piqué

La aparición de la azafata de eventos Clara Chía en la vida del futbolista fue el detonante de la ruptura con la cantante colombiana.

La infanta y Urdangarin

Las fotos de Urdangarin con Ainhoa Armentia dando un romántico paseo en una playa de Bidart acabaron con el matrimonio de los exduques de Palma cuando estaban a punto de celebrar sus bodas de plata.

Ponce y Paloma Cuevas

En 2020 el torero Enrique Ponce y Paloma Cuevas anunciaban su separación tras casi treinta años juntos. Pronto comenzó a hablarse de una tercera persona, Ana Soria, una estudiante de 22 años.

Carlos III y Camilla

El ahora rey Carlos III de Inglaterra mantuvo una relación con Camilla Parker-Bowles paralela a su matrimonio con Diana de Gales que se destapó en 1993, cuando los entonces príncipes de Gales ya habían anunciado oficialmente su separación.

Otras siguieron juntas

En 2004 el futbolista David Beckham mantuvo una relación con la niñera de sus hijos, Rebecca Loos, que no consiguió acabar con su matrimonio con Victoria. Tampoco Bill y Hillary Clinton se separaron cuando, entre 1995 y 1997, el entonces presidente mantuvo una relación sexual con la becaria Monica Lewinsky.