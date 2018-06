Máis de 11.400 mozos galegos realizarán a Selectividade a próxima semana

As probas de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (Abau) de 2018, máis coñecidas como a Selectividade, celebraranse entre o martes 12 e o xoves 14 de xuño en Galicia, onde 11.446 alumnos tratarán de conseguir unha praza no ensino superior.

En total, os tres institucións que conforman a Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) ofertan para o curso 2018/19 unhas 11.519 prazas repartidas entre as súas tres universidades: 4.505 na Universidade de Santiago de Compostela (USC), 3.810 na Universidade de Vigo (UVigo) e 3.204 na Universidade dá Coruña (UDC).

Os exames, tal e como comunicou a CiUG, realizaranse, principalmente, en facultades da UVigo e os campus de Ourense e Pontevedra, na UDC e o Campus de Ferrol, e na USC e o Campus de Lugo.

Ademais destes espazos, habilitaranse aulas de tres institutos galegos: o IES Vilar Ponche en Viveiro (Lugo), o IES Cosme López Rodríguez na Rúa (Ourense) e o IES Agra de Raíces en Cee (A Coruña).

ITINERARIO DE EXAMES. As xornadas abriranse o martes cos exames das materias troncais. Deste xeito, o primeiro será o de lingua castelá, ás 10,00 horas, no que os estudantes deberán escribir un comentario crítico e responder a diferentes preguntas sobre gramática, sintaxe e literatura.

Despois dun descanso, ás 12,00 horas enfrontaranse á proba de historia de España, na que os alumnos terán que explicar, coa axuda de varios textos, un período histórico dos séculos XIX e XX.

Xa pola tarde, ás 15,30 horas, será o exame de lingua galega, cunha estrutura similar ao de castelá. E, para pechar a primeira xornada, os estudantes realizarán, a partir das 17,30 horas, a proba de inglés, que inclúe exercicios de gramática, comprensión lectora e o tradicional listening.

Durante o mércores e o xoves celebraranse os exames das materias de modalidade, é dicir, aquelas propias dos bacharelatos de ciencias naturais, tecnoloxía, humanidades, ciencias sociais e artes.

MÉTODO DE CUALIFICACIÓN. A cualificación das probas, como todos os anos, medirase entre 0 e 14 puntos. Deles, 10 puntos constarán de dúas notas: o 60% -é dicir, até 6 puntos- sairá da cualificación media obtida nos dous cursos de bacharelato.

O outro 40% -até 4 puntos- será resultado da media dos exames da fase xeral da Abau, que está constituída polas probas das materias troncais -historia de España, lingua castelá, galega e inglesa-, ademais dunha das de modalidade que o alumno prefira.

Os catro puntos a maiores, cos que se sumará o máximo de 14, sairán da fase específica, na que cada alumno se puido matricular de tantas materias da súa especialidade como considerase. No entanto, soamente contarán dous dos exames, de modo que sumarán até dous puntos cada un.

EXENCIÓN DA SELECTIVIDADE. Doutra banda, este martes a CiUG anunciou que manterá a exención de realizar a actual Selectividade a aqueles alumnos que cursaron bacharelato segundo a Lei Orgánica de Educación (Loe), é dicir, aos que participaron nas probas do curso 2016/17.

Nun aviso publicado na páxina web da CiUG, esta institución recoñeceu como "válida" a nota conseguida por estes estudantes nos exames do ano pasado para acceder aos graos oficiais do Sistema Universitario de Galicia (SUG). Así o ratificou despois de que o pasado 14 de maio, menos dun mes antes da celebración da Abau, informase de que os alumnos de bacharelato do curso anterior tiñan que volver someterse á Selectividade para acceder ao ensino superior do curso 2018/19.