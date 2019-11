Maestre a Ana Rosa, en su programa: "Yo sí estoy en la calle, tú no"

🆘Antonio Maestre llora por unas supuestas amenazas y discute con Ana Rosa Quintana:



➡️Ana Rosa: ¿Pero tú estás en la calle, Maestre? ¡Ni tú ni yo estamos en la calle!



➡️Maestre: Yo sí estoy en la calle.



➡️Ana Rosa: ¡Tú muy poco! pic.twitter.com/u0u048OBIs — Dr White (@SpaniardZone) November 7, 2019

La tertulia de El Programa de Ana Rosa abordaba la noticia de los carteles que han aparecido en Cataluña señalando a varios periodista como "terroristas de la información". Entre los profesionales víctima de esta campaña estaba también Mayka Navarro, que trabaja en el espacio de Telecinco y que relató cómo está viviendo la situación. A raíz de las palabras de Navarro, Antonio Maestre comentaba que él no puede "salir de casa en ciertos lugares".

"¿Tú sabes lo que me ocurriría si voy a una manifestación unionista de Vox?", le dijo a Ana Rosa, que le respondía que la situación no era comparable porque "todos tenemos mensajes de gente que son para ir a la policía, pero no es comparable". Maestre no se quedó muy conforme y le dijo, ya sensiblemente molesto: "¿Cómo que no es comparable? ¡No lo será para vosotros porque no lo sufrís!".

El debate prosiguió y, poco después, Ana Rosa le decía a Maestre que ninguno de ellos dos "estaba en la calle". "Yo si estoy en la calle", contestó él. "Muy poco", le rebatió la presentadora. "Perdona, Ana. Yo sí estoy en la calle. Yo he estado enfrente de Via Laietana con José Yélamo en manifestaciones independentistas. Que tú no salgas a la calle, Ana, no significa que yo no salga a la calle".

Después de este nuevo choque la presentadora intentó poner fin al debate: "A la audiencia le preocupa poco lo que nos pase a nosotros". Pero Maestre insistió: "Estamos hablando de periodistas, ¿no?". "El próximo día te lo dedicamos a ti, pero hoy la protagonista era Mayka Navarro", le espetó Quintana.