Madrid investiga la polémica boda en el Casino con asistentes sin mascarillas

La Dirección General de Salud Pública madrileña ha abierto una investigación sobre la boda celebrada el pasado sábado en el Casino de Madrid, cuyos invitados no llevaban mascarilla, y ha solicitado a la Policía Municipal que realice las actuaciones necesarias para comprobar el incumplimiento de las medidas frente al coronavirus. El enlace tuvo lugar el sábado en esas instalaciones del Casino, en el centro de la capital, donde se celebraba la boda de Jaime Navarro, un exjugador de la cantera del Real Madrid, y Beatriz Ungría, pariente de la familia real búlgara.

Tras la investigación abierta por Salud Pública, la Policía Municipal de Madrid investigará lo ocurrido en la celebración después de que se colgaran en la redes diversos vídeos en los que se puede ver a los asistentes sin mascarilla y sin guardar la debida distancia de seguridad. La normativa de la Comunidad de Madrid permite celebrar bodas con un aforo del 50%, con distancia de seguridad entre los asistentes y el uso obligatorio de la mascarilla.

En varios vídeos se ve a los novios entrando en uno de los salones donde los invitados no tienen mascarilla y algunos de los asistentes llegan incluso a abrazar a la pareja. Fuentes policiales han explicado este lunes a Efe que la Policía Municipal de Madrid no tuvo conocimiento de este evento y no entró en el sistema ninguna llamada ni denuncia al respecto.

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha mantenido que "los aforos se están controlado, hay que poner todas las medidas", pero asimismo ha apelado a la necesidad de mantener "responsabilidad individual". "Esto no puede ocurrir. Es un hecho de que quizá nos estamos peligrosamente inmunizando a los centenares de muertos que hay en España. Todos los días mueren cientos de personas en este país como consecuencia de la pandemia", ha lanzado. Además, ha pedido que "estas imágenes no se vuelven a producir".

Ayer en el Casino de Madrid no había covid y se celebró de este modo una boda.

La pandemia no solo ha sacado a la luz el clasismo y el egoísmo, también la indecencia. pic.twitter.com/JBKzyNeIlp — Vivas (@SoniaVivasRive3) February 8, 2021

MÁS FIESTAS. La Policía Municipal de Madrid ha intervenido este fin de semana en 395 fiestas ilegales en locales y domicilios, ha interpuesto 280 sanciones por botellón y 854 multas por no cumplir el toque de queda, según han informado este lunes fuentes municipales.

Desde el inicio del estado de alarma, el pasado 25 de octubre, la Policía Municipal ha intervenido durante los fines de semana y los puentes en más de 4.250 fiestas privadas en domicilios y locales de ocio donde se incumplían las medidas sanitarias. Las intervenciones más destacadas este fin se semana se han realizado en Chamberí, con 75 personas en un local sin medidas de seguridad, y en un bar de Villa de Vallecas, con 41 denuncias y la detención del encargado por desobediencia.

Este fin de semana, los agentes municipales han interpuesto 738 propuestas de sanción por no usar mascarillas y 331 multas por incumplir la prohibición de agruparse más de seis personas. En cuanto al incumplimiento de horarios de establecimientos, los agentes municipales han cursado 21 propuestas de sanción a diferentes locales.

Los policías han intensificado los controles en las zonas básicas de salud (ZBS) restringidas por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid para garantizar que se respete su perímetro de seguridad y las limitaciones de movilidad establecidas. Desde el endurecimiento de las medidas, el pasado 25 de enero, hay un dispositivo especial formado por 218 agentes, complementados con los turnos ordinarios de las unidades integrales de distrito (UID) y con drones.

Durante este fin de semana se han llevado a cabo 9.291 controles a personas y a 6.106 vehículos. En cuanto a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, se han interpuesto 854 denuncias.

Por su parte, la Policía Nacional ha detenido este fin de semana a 48 personas y ha propuesto para sanción a más de un millar de ciudadanos por incumplir las normativas por el coronavirus en Madrid. Los agentes de ese cuerpo han identificado a más de 4.000 personas en los 400 controles instalados, donde han vigilado a casi 1.400 vehículos.