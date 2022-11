María Maceiras: "Síntome moi orgullosa de vivir do mar, nacín para isto"

Non pode ocultar a emoción ao falar do que ela mesma define como "a súa vida": o mar. Dúas palabras que condensan tanto significado. Dúas palabras que significan sacrificio, paixón e, sobre todo, respecto para María Maceiras. Unha moza mariñeira de Muros que aos seus 22 anos vén de gañar o Premio Nacional de Talento Joven que concede a Real Academia de Gastronomía (RAG) por poñer en valor un traballo tan sacrificado coma gratificante. "Síntome moi orgullosa de vivir do mar porque é a miña vida. Oxalá todo o mundo poida dicir, coma min, que é feliz indo traballar".

E é que María mamou o amor polo mar desde que era unha cativa xunto a seus pais, os dous mariñeiros. "Sendo pequena xa ía ao pantalán. Os outros nenos ían da man dos maiores e eu desenvolvíame como se estivera na miña casa. Nunca me impuxo medo estar á beira da auga. Agora penso que nacín para isto", di a moza que asegura non poder describir con palabras o que sinte polo seu traballo, ao que se dedica desde que cumpriu a maioría de idade.

Comezou mariscando berberecho e ameixas e meteuse na pesca con rede grazas á súa parella, tamén mariñeiro, que precisaba axuda. Así, esta moza muradá lanzouse a faenar nun mundo predominado por homes e decidiu gravar a súa experiencia en vídeos para compartila con eles. "Sempre me acolleron estupendamente. Eu era a única muller e facíalles gracia, por iso me gravaba e mandáballes vídeos das miñas peripecias". Deste xeito, un pouco de casualidade, un día decidiu subir no Tik Tok (@mariabadernado) un dos vídeos e quedou abraiada da boa acollida. "Non mo podía crer, tivo máis de 80.000 reproducións e centos de comentarios".

Nese momento viu en internet un aliado para poñer valor o traballo de tanta xente que se sacrifica día a día na auga. "Dinme conta de que moitas persoas non saben case nada desta profesión e propúxenme ensinarlles cousas básicas". Tales como que hay que devolver á agua os exemplares que non dan a talla, que os pulpos de menos dun quilo non se poden pescar ou que poñer á venda marisco en época de desove é ilegal. Todo contado cun punto de humor que fai de María Maceiras unha absoluta influencer do mar.

Orgullo

"É un mundo duro, non o nego. Hai días que non dá, chegas a casa e non ganaches case nada, pero para min sempre será a primeira opción". E é que a pesar de que o mar é a súa paixón, esta moza está estudando tamén un curso de auxiliar de enfermería en Santiago para ter máis opcións.

Aínda así, recoñece que se lle enchen os ollos de bágoas cando ten que ir a clase e pasa polo pantalán. "Estou tan orgullosa do meu traballo como pode estar un avogado do seu. Teño que formarme para ter outras posibilidades, pero a miña primeira opción é, e sempre será faenar. Móllome, paso frío... pero son feliz. Pouca xente pode dicir iso dun traballo".

Agora, esta muradá recollerá o martes no Reina Sofía de Madrid o premio por desenvolver unha gran labor divulgativa dun traballo moi sacrificado. "Eu vou seguir respectando o mar e animando ao resto dos mariñeiros a que o fagan, porque é o único xeito de que podamos seguir dedicándonos a isto".

"Pensei que era broma e me querían vender algo"

Maceiras recibiu a través dunha chamada a noticia de que fora galardoada co Nacional de Gastronomía: "Eran case as nove da noite e non me atopaba moi ben, pois estivera con febre. A verdade é que ao principio pensei que me estaban gastando unha broma e me querían vender algo. Non cría o que me estaban a dicir. Cando reaccionei flipei e sentinme moi orgullosa de que recoñezan o meu traballo porque eu fágoo sen esperar ningún agradecemento".

O xurado que lle concedeu a distinción estaba presidido polo prestixioso chef Dabid Muñoz, de DiverXO, e integrado por Lourdes Plana, presidenta da RAG ; José Miguel Herrero, director da Industria Alimentaria; e Joxe Mari Aizega, responsable do Basque Culinary Center.

Pero esta non é a única distinción que recibiu Maceiras. O seu labor xa fora recoñecido polo Basque Culinary no mes de maio cando foi incluída na lista dos 100 xóvenes talentos de España que loitan por xerar un cambio positivo a través da gastronomía.