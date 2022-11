Luis Rojas Marcos: "Hay que invertir tiempo en conocernos a nosotros mismos"

Los más de tres mil kilómetros de distancia que separan Lugo de Nueva York se diluyen en la calidez que Luis Rojas Marcos (Sevilla, 1943), sentado en su despacho ante una estantería atestada de libros, transmite a través de la videoconferencia. También la lluvia que cae en Lugo y Nueva York juega a crear un único escenario, haciendo así más cercano al psiquiatra, investigador y divulgador, quien trata de enseñarnos cómo gestionar las emociones para mejorar nuestras vidas en su último libro, Estar bien aquí y ahora (Editorial Harper Collins).

El título de su libro resume a la perfección el gran anhelo humano, Estar bien aquí y ahora, pero no hay recetas mágicas para conseguirlo...

No, no [risas], no hay magia, hay que invertir tiempo en conocernos a nosotros mismos, en saber cuáles son las situaciones que nos hacen estar bien y cuáles las que nos hacen estar mal. Yo diría que hasta la pandemia hablábamos más de la felicidad a largo plazo, de metas futuras... Pero hechos como la epidemia y la guerra han socavado ese sentido de futuro que es tan importante, de hecho si escuchamos hablar a niños, a adolescentes o a mayores observaremos que más de la mitad de lo que dicen tiene que ver con lo que van a hacer en un futuro: mañana, cuando mi hija crezca, cuando llegue el verano... La incertidumbre nos ha llevado a enfocar más el presente, el aquí y el ahora, y ese es el tema: qué puedo hacer para encontrarme bien.

¿Y qué podemos hacer?

El estar bien es un sentimiento muy subjetivo, pero parece que para sentirnos así te imponen ser joven, estar sano, haber estudiado algo... y no nos tienen que imponer ninguna norma para ser felices, hay que preguntarse qué es lo que a cada uno le hace sentirse bien. Cuando empecé a trabajar en este libro, en mayo del 2021, formulé esa pregunta en Twitter y en un par de horas recibí más de mil respuestas diferentes que dejaban clara esta subjetividad. Así que lo primero que tenemos que hacer es pensar qué es lo que nos hace estar bien y, a continuación, qué vamos a hacer para priorizar las situaciones que nos llevan a encontrarnos bien.

Apunta que una de las claves para lograrlo es una buena gestión de las emociones.

La gestión de nuestras emociones nos va a ayudar a saber qué es lo que necesitamos para estar bien. El primer paso es encontrar el centro de control dentro de uno mismo, por ejemplo ante una adversidad, y el segundo confiar en nuestras capacidades ejecutivas para elaborar un plan para superar la situación. Esto es a lo que en psicología, desde hace unos veinte años, se le llama optimismo. El optimismo no es esa idea global de que todos y todo va a ir bien, no; es poner el control en uno mismo y hacerlo confiando en nuestras capacidades. Pero dentro de esas capacidades está la de pedir ayuda cuando vemos que lo que nos pasa es algo que no vamos a poder arreglar.

Esa es una definición de optimismo que no tiene nada que ver con el concepto que se tiene sobre este.

El optimismo tiene mala fama por el impacto que tuvieron los filósofos de los siglos XVIII y XIX, que lo asociaron a la ignorancia o, como mínimo, a la ingenuidad. Y es cierto que en España no está bien visto decir que eres optimista, porque lo normal es que te digan que cómo puedes ser optimista con lo mal que está todo. Pero el optimismo es mucho más que pensar que las cosas pueden ir bien.

Volvamos al control de las emociones, ¿para lograrlo es necesario contar con ayuda profesional, como la de un psicólogo?

Está demostradísimo que el enfoque hay que ponerlo en uno mismo, pero también para saber si necesitamos cualquier tipo de ayuda. Por ejemplo, en el testimonio de supervivientes de un accidente de aviación se repite una idea: "Yo tenía que salir de allí", lo opuesto a decir "que sea lo que dios quiera" o "es cuestión de suerte". La actitud pasiva de poner el control fuera de uno conduce a la inacción y al fracaso.

Cuando el modelo de cómo nos enfrentamos a los problemas no es el mejor, ¿este se puede cambiar independientemente de la edad?

No es una cuestión de edad, sino de talante. Hay personas –y en el mundo de la psiquiatría, desafortunadamente, lo vemos con cierta frecuencia– que te dicen "mira, yo soy así y no puedo cambiar". Es cierto que todos tenemos una determinada forma de ser y que esta no es fácil de cambiar, pero definitivamente será imposible si el punto de partida es que no podemos hacerlo, porque así ni siquiera lo vamos a intentar. En medicina son muy importantes la consciencia sobre la enfermedad y la motivación. La consciencia se refiere a que el paciente reconozca que tiene un problema, porque ese es un primer paso. El siguiente sería: "¿Y piensas que tienes que hacer algo para resolverlo?". Habrá quienes digan que no lo van a intentar y otros que sí, que están motivados para cambiar y solucionar su problema.

Tras reconocer que necesitamos cambiar algo y tener la motivación necesaria, ¿cuáles serían los siguientes pasos?

Una vez que uno puede concretar en qué sentido quiere cambiar –es necesario ser muy concretos para ser eficaces–, por ejemplo "soy muy impulsivo y al hablar con los demás los interrumpo", habrá que enfocar el tema y esforzarse en ello, porque no hay magia. Mi experiencia me demuestra que es algo que requiere concreción, motivación y consciencia a la hora de gestionar nuestras emociones.

En lo que sí hay un cambio general es en la percepción de la importancia de la salud mental. Y, además, parece que es algo que no tiene vuelta atrás.

Efectivamente, es un avance en el mundo de la salud, porque no olvidemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud en el año 1985 como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un planteamiento fundamental, porque cualquier padecimiento en cualquiera de estos tres ámbitos resulta igual de importante si queremos ser eficaces a la hora de preservar la salud.