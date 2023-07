Luis Cortés Briñol: "La muerte física es definitiva e inapelable"

Luis Cortés Briñol quiere devolver la muerte a la vida, encajarla en una obra que solo se completa con ese episodio. Reflexiona sobre un guión vital con drama, acción y emoción.

Usted tiene tendencia a razonarlo todo, pero aun así la muerte es un tema difícil de abordar.

Siempre me interesó el tema, la antropología de la muerte, la vertebración de las tradiciones metafísicas... En la serie de documentales La navaja de Ockham la muerte es el hilo conductor. El editor del libro me escuchó hablar de las pequeñas muertes en una entrevista y me pidió que escribiera sobre el tema. Las pequeñas muertes de la vida es mi primer libro y pretendo darle un giro al tema. Devolver la muerte a la vida, que es donde debe situarse.

La evitamos porque no la entendemos.

Y porque nos da miedo. Estamos errando en el tiro. La clave de la muerte está en la vida. A lo largo de ella vivimos pequeñas muertes que nos van dejando muescas. Son pérdidas que nos van transformando. Son las únicas muertes que vamos a sentir porque de la definitiva no nos vamos a enterar. Yo las clasifico en tres grupos: las muertes del otro, cuando nos mata el otro al morir; las del yo, cuando cambiamos de identidad, de ideas, cuando avanzamos como persona, y las muertes políticas, que afectan a nuestro lugar en la sociedad. Todas tienen en común que son muertes vividas y que suponen un cambio en nosotros.

En el libro no se anda con rodeos. No hay un más ni un allá. Vivimos mientras vive nuestro cuerpo.

La muerte física es definitiva e inapelable. No hay almas que sobreviven. Hay que librar la batalla de saberse perecedero, porque la idea no gusta y perpetramos estrategias culturales para engañarnos. O negamos la muerte e intentamos ignorarla, o intentamos acabar con ella inventando un más allá o la asumimos con mayor o menor disgusto. Esto último es lo que yo llamo viaje heroico.

Las religiones nos dan mil opciones para esquivar el tema.

Y fracasan rotundamente. La religión es dogmática, se basa en verdades absolutas e incuestionables. Cuando se resquebraja la fe aparecen los fantasmas. Los filósofos son más humildes. Cuestionan todo y concluyen que no hay seguridad de que el alma sobreviva.

Su libro baja a la muerte del pedestal para encajarla en el mundo.

Es un ensayo personal que pretende sembrar divulgación, con enfoque filosófico, psicológico, antropológico. Pero desde el principio dejo claro que no es un libro de filosofía, sino con filosofía. Hago un pacto de honestidad con el lector, ofrezco mis vivencias para explicar mi modo de ver la muerte. Y que Júpiter me libre de un libro de autoayuda.

Recomienda hacerse cargo de la herencia mortal desde niño.

La muerte debe ser algo familiar. Antiguamente los niños acompañaban a los moribundos. Hoy les hemos prohibido la muerte. Se censura, se oculta. No se les da derecho ni a emocionarse. No se trata de atormentar, pero sí de ser sinceros. Extirpar la muerte no garantiza la felicidad. Asumir la condición de mortal ayuda a desterrar el pánico a morir, precisamente para vivir mejor.

La muerte en vida no siempre supone una pérdida. Pueden ser una puerta para vivir mejor, para avanzar.

Unas son impuestas y dolorosas y otras las decidimos nosotros. A veces matamos un yo anterior para avanzar como personas. No todas son malas, algunas son necesarias para madurar, para hacernos mejores. Lo único constante en todas es el cambio. En todas hay un proceso de duelo y un renacimiento que expresamos de distintos modos. El luto, cortar el pelo... a veces necesitamos cambiar de aspecto, buscamos ese cambio para matar al yo anterior.

Habla de la imagen de la guadaña como el personaje de ficción más rentable de la historia occidental.

Nos esforzamos por justificar todo. El temor a la muerte desata los mayores ingenios, obras de arte brillantes, los avances en la investigación científica.

¿Usted cuántas veces ha muerto?

Por lo menos cuatro. Con 40 años voy por mi quinta vida, no está mal. No todas las pequeñas muertes son tan graves como para computar. Las cuento en el libro. La primera vez que tuve contacto con la muerte fue de niño al ver morir una paloma, fue un antes y un después porque tomé consciencia de que era mortal. Otra pequeña muerte fue una enfermedad que me llevó al hospital y que supuso un cambio para mí. Otra fue por desamor y la última por voluntad propia, por necesidad de dejar atrás un yo que no encajaba. Tiene que ver con las altas capacidades y con mi lucha por esconderme, por amoldarme a la sociedad. Soy quien soy y a quien no le guste habrá que dejarlo a un lado.

Sobre el autor

► Luis Cortés Briñol se dedica a la escritura, documentación y divulgación. Las pequeñas muertes de la vida es su primer libro.

► Es guionista, documentalista y presentador de la serie documental de televisión La navaja de Ockham, donde analiza las bases históricas y racionales de leyendas y creencias ancestrales.



Formación

► Ha estudiado Filosofía y Antropología. Cursó años sueltos de las licenciaturas de Biología y Humanidades. Es diplomado en Trabajo Social, posgraduado en neuropsicología y experto universitario en divulgación científica. Su mayor pasión es la filosofía y actualmente se está especializando en el área de lógica matemática, historia de la ciencia y filosofía de la ciencia.