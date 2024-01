Lugo se presenta en Fitur como una ciudad gastronómica y "naturalmente irresistible"

El Concello de Lugo presentó este viernes en Fitur una ciudad Naturalmente irresistible, la campaña con la que el ejecutivo municipal apuesta por un turismo de calidad y sostenible. El delegado del área de Dinamización Económica y Relaciones Institucionales, Mauricio Repetto, fue el encargado de presentar el nuevo spot de la campaña, en el que se pone en valor la riqueza patrimonial, gastronómica y paisajística del municipio, así como sus citas festivas más emblemáticas: el San Froilán, el Arde Lucus y el Caudal Fest.

"Lugo combina todos os ingredientes para ser un destino turístico de calidade e non masificado, cun enorme potencial histórico e natural -con tres Patrimonios da Humanidade e inmerso na Reserva da Biosfera Terras do Miño- así como gastronómico, piares sobre os que estamos a traballar dende o Concello para transformar o sector", explicó el edil.

Repetto hizo hincapié en la relevancia de la gastronomía en la promoción turística de Lugo ciudad y provincia, "non só pola calidade dos nosos produtos locais, senón tamén pola riqueza das receitas para a súa preparación por parte dos nosos cociñeiros e hostaleiros, de aí o lema: ...E para comer, Lugo! amplamente recoñecido", recalcó. En este sentido, apuntó que "a gastronomía é, ademais, o eixo central do Plan de Turismo Sostible que activamos desde o Concello de Lugo: ...Et edendo, Lucus: Un percorrido histórico pola enogastronomía".

Por su parte, la concejala de Cultura, Maite Ferreiro, divulgó la campaña Lugo Km100 y explicó que el objetivo de este año no es nuevo: "Continuamos ensinando ao mundo a nosa riqueza cultural e patrimonial, o nosa hospitalidade e os nosos atractivos únicos que fan de Lugo un destino inesquecible para aquelas persoas que nos visitan». La concejala afirmó que «os datos están xa a demostrar que esta campaña está dando os seus froitos, e Lugo estase a posicionar como un punto importante no turismo tanto polo patrimonio co que contamos como pola proximidade co resto de Galiza".

Ferreiro insistió en que Lugo puede ser el epicentro de un viaje de inmersión en Galicia para conocerla a fondo. "Temos a sorte de estar situados a menos de 100 quilómetros de lugares emblemáticos da nosa terra, polo que podemos ser a base de operacións para o desembarco en Galicia, para vivila enteira", dijo y recalcó que, "Lugo Km100" é só o comezo da viaxe".

Ribeira Sacra | Un paso más cerca de ser Patrimonio de la Humanidad

El director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, participó ayer en la presentación de la campaña Máis Ribeira Sacra organizada por el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra en el expositor de la Xunta de Galicia. "A Ribeira Sacra é unha comarca de máis de 180 quilómetros que está intimamente ligada á cultura da auga e que conta cun profundo legado patrimonial, histórico, arqueolóxico e etnolóxico que traballamos para poñer en valor e protexer", dijo Lorenzo, quien recalcó que "isto faise contando co compromiso de todos os axentes presentes no territorio, o que posibilita que hoxe a Ribeira Sacra sexa un territorio máis vivo, coidado e recoñecido no seu camiño cara a Unesco".

Precisamente el responsable autonómico animó a conocer el territorio y a revitalizar la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. La comarca dio a conocer además en Madrid la asociación de Municipios do Camiño de Inverno a Santiago.

Terra Chá | La mancomunidad apuesta por sus paisajes para atraer visitas

La Mancomunidade Terra Chá —formada por los municipios de Abadín, Castro de Rei, Cospeito, Outeiro de Rei y A Pastoriza— regresó al escaparate de Fitur tras varios años de ausencia para dar a conocer sus paisajes y sus recursos vinculados al medio ambiente. "A zona ten un potencial moi grande", aseguró el presidente del organismo, Armando Castosa, que defendió una apuesta por el turismo sostenible y desestacionalizado e incidió en el encaje perfecto que tiene la realidad chairega con el lema de este año de Galicia, Somos auga, con recursos hídricos como el Miño o Fonmiñá.

Desde su espacio en el pabellón de Galicia, la delegación de la mancomunidad ofreció dípticos e información, interactuando con el público y distintos operadores nacionales e internacionales y avanzando también ideas de futuro para reforzar su oferta, como el proyecto para crear una senda natural que atraviese los cinco municipios y se une en Abadín con el Camiño Norte.