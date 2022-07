La ola de calor que afecta a prácticamente toda la Península con una acusada escalada de las temperaturas sigue sin vislumbrar su fin. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanzó este domingo una actualización advirtiendo de la presencia de todavía más calor entre el martes y el jueves. Además, recalcó que "la posterior evolución es incierta", por lo que se desconoce cuándo finalizará realmente esta ola de calor que está derritiendo a todo el país.

Lugo no se ha librado de este episodio de calor y este domingo los mercurios continuaron en ascenso un día más sobre todo en la zona sur dónde se alcanzaron los 38 grados en Monforte o Ribas de Sil. En esta última localidad, muchos vecinos y visitantes eligieron el área recreativa de San Clodio, a orillas de Sil, para pegarse un chapuzón. La máxima de Galicia se registró en Ourense, con 41º.

A pesar del asfixiante calor siempre hay quien encuentra algo positivo. "Una ola de calor es sinónimo de más gente en la playa fluvial", indicó uno de los responsables del restaurante que hay en el complejo, que sin embargo, apuntó que las temperaturas extremas registradas en las últimas jornadas hacen que los bañistas lleguen algo más tarde, buscando evitar las horas centrales del día.

Cando rematará o episodio de calor en Galicia?



Temos polo menos ata o venres: no litoral retomaremos as altas temperaturas o martes. No resto sen pausa⚠️



Ademáis do anticiclón unha baixa desprendida situarase no Atlántico e fará de motor secundario para achegar aire cálido. pic.twitter.com/oxXltLsgqv