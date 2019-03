Lucía Méndez, galardonada con el Puro Cora, premiada también con el Josefina Carabias

Por su "fino trabajo de aguja e hilo para describir la política y lo que le pasa a nuestro país", la periodista Lucía Méndez, recientemente galardonada con el Puro Cora que otorga el Grupo El Progreso, ha recibido este miércoles el primer Premio de Periodismo Josefina Carabias, creado por el Congreso, como homenaje a la primera mujer cronista parlamentaria en España.

Así lo ha dicho la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, antes de entregar el galardón a la cronista de El Mundo, de quien ha destacado su periodismo "riguroso, sereno, veraz y sincero, libre de aspavientos pero con la contundencia de la verdad" en estos momentos en los que "abunda el ruido y la búsqueda de los escándalos más estruendosos".

Unas palabras que ha agradecido la periodista, que ha dedicado el galardón a sus hijos y ha reconocido la labor de la generación de sus padres "por darnos lo que tenían", con un especial recuerdo a las palabras de su madre el día que emprendió camino a un internado, animándola "a estudiar para no depender de nadie".

Agradecimiento también a la "enseñanza pública de calidad de los últimos 40 años en España", que permitió a miles de chicas y chicos llegar a la Universidad en masa para estudiar con una beca y a sus jefes y compañeros del diario El Mundo -su segunda casa- que, ha dicho, le dan fuerza cada día.

Atentos a las palabras de Méndez estaban el actual director del El Mundo, Francisco Rosell, y su antecesor en el cargo Pedro J. Ramírez, además de los exministros Alfredo Pérez Rubalcaba, y Rafael Catalá, el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel ángel Oliver, y los integrantes de la Mesa del Congreso en pleno.

"Pedro J. me envió a los leones"

La periodista ha recordado como Ramírez (siendo director de Diario 16) la envió "a los leones" del Congreso, que se convirtió en su "tercera casa". "Me ha enseñado mucho", ha asegurado Lucía Méndez para quien la Cámara Baja es el "mejor sitio" en el que puede trabajar un periodista y un "lugar adictivo", en el que se comparten lloros y risas, aunque ha destacado que "exige muchas renuncias".



Méndez ha pedido a las periodistas jóvenes que "no se dejen arrinconar porque ya no es tiempo" y ha apostado por un periodismo "con menos Twitter y más calle y menos redes sociales y más lectura y reflexión sobre nuestros valores". Ha defendido un periodismo al que definan los términos de "pluralidad, neutralidad, rigor, imparcialidad, ecuanimidad, empatia, sencillez, tolerancia, compromiso, respeto y y flexibilidad" y ha asegurado que "camina por la calle con las insignias de respeto de sus compañeros, lo que no tiene precio".



El Congreso de los Diputados presentó el Premio Josefina Carabias el pasado 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, en homenaje a la primera cronista parlamentaria y primera mujer corresponsal en Washington y París, como ha destacado Ana Pastor.



El jurado del galardón ha destacado la "destacada y dilatada trayectoria como informadora política y cronista parlamentaria" de Méndez, que compartió patio de colegio en su infancia con la presidenta de la Cámara.



Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Lucía Méndez nació en Palacios de Sanabria (Zamora) y cuenta con una larga trayectoria profesional que arranca con sus primeros trabajos en la cadena SER, el Correo de Zamora y El Norte de Castilla.



Además de columnista del diario El Mundo y colaboradora en varios programas de radio y televisión, Méndez es también autora de tres libros.