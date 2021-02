El lucense ElXokas, invitado de este lunes en 'La Resistencia'

Finalmente será este lunes cuando ElXokas acuda como invitado a La Resistencia. El streamer lucense ya había revelado la pasada semana, en una charla con Ibai Llanos, que acudiría al programa presentado por David Broncano, si bien se desconocía la fecha exacta.



LeBron James pic.twitter.com/o8UynAioGf — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 15, 2021



De esta manera, la provincia de Lugo repite como protagonista del espacio de Movistar tan solo unos días después de la visita de las jugadoras del Pescados Rubén Burela.

La noticia ha despertado un gran interés en redes sociales, donde el estilo directo y sin pelos en la lengua de ElXokas ha calado con mucha fuerza, sobre todo desde la viralización de su speech sobre la competitividad que podríamos titular: "Nada es un juego". Se trata de un discurso que dio hace tiempo y en el que explica la importancia de ser competitivo y por qué él es así, pero lo hace de una manera tan seria y natural que lo convirtió durante días en un meme nacional.





Eso sí, la cruda forma de expresarse de ElXokas no gusta a todo el mundo por igual. Según publicó el propio influencer, su madre parece estar preocupada por la imagen que puede dar su hijo en compañía de Broncano, Grison o Ricardo Castella. "No digas tacos en la entrevista", reza un mensaje de WhatsApp enviado por la progenitora en cuanto se ha desvelado que acudiría a La Resistencia. Lo que damos por seguro es que su actitud en el programa no dejará indiferente a nadie.