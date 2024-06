Luca Carlucci: "Si un vuelo se cancela tienen que darte alternativa"

Las compañías Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea acaban de recibir una sanción de 150 millones de euros (100 de los cuales le corresponden a la primera aerolínea) por realizar cobros indebidos a sus clientes. A las puertas de las vacaciones, Luca Carlucci ayuda a repasar los derechos de los viajeros, para evitar abusos y sorpresas desagradables.

¿Qué conceptos de cobro considera incorrectos la Secretaría General de Consumo?

La sanción a las aerolíneas radica en el cobro por equipaje de mano, por selección de asiento al viajar con niños o personas dependientes, por la falta de transparencia contractual y por la prohibición del pago en metálico al adquirir billetes en el aeropuerto.

A veces ese vuelo tan barato que compramos al final nos sale caro. ¿Qué hay que tener en cuenta para evitar sorpresas al embarcar?

Resulta fundamental leerse atentamente las instrucciones proporcionadas por la aerolínea, así como, en el caso de tener dudas, poder contactar con el personal de atención al cliente de la compañía de viajes en cuestión, o bien de la agencia de viajes corporativas, a través del cual se haya reservado el itinerario. En BizAway prestamos especial atención a los viajeros de negocios y proporcionamos información acerca de las mejores fechas para adquirir billetes, con el fin de programar viajes de negocios con suficiente antelación.

La aerolínea es responsable de cuidar tu equipaje y debe compensar daños o pérdidas

A veces los viajeros no tienen claros sus derechos. ¿Cuáles son los principales?

En primer lugar, el derecho a la información. Debes recibir información clara y completa sobre tu vuelo, incluyendo horarios, cambios de itinerario, políticas de equipaje y cualquier otro detalle relevante. Si tu vuelo se cancela o se retrasa significativamente, es posible que tengas derecho a compensación en forma de reembolso, alojamiento, transporte alternativo o indemnización, dependiendo de las regulaciones locales y las circunstancias específicas. En caso de retrasos prolongados, cancelaciones u otros problemas, la aerolínea debe proporcionarte asistencia adecuada, como comida, bebida, alojamiento y acceso a comunicación (por ejemplo, llamadas telefónicas o correo electrónico). Si decides no viajar debido a una cancelación o retraso significativo, generalmente tienes derecho a un reembolso completo o parcial del precio del billete. Además, si la reserva la has realizado con una agencia de viajes de negocios, como BizAway, puedes disponer de un servicio extra de reembolso. En todo caso, si tu vuelo se cancela o retrasa, la aerolínea debe ofrecerte alternativas para llegar a tu destino lo más rápido posible, como otro vuelo o un medio de transporte diferente. La aerolínea es responsable de cuidar tu equipaje durante el viaje y, en caso de pérdida, daño o retraso, puedes tener derecho a una compensación.

En caso de retraso deben facilitarte asistencia, comida, alojamiento y llamadas telefónicas

Tras la multa, alguna compañía ya ha anunciado que seguirá cobrando por los conceptos que Consumo considera inadecuados. ¿Qué debe hacer un viajero si detecta una irregularidad de este tipo?

Puede reclamar mediante los distintos canales que la aerolínea pone a su disposición, o bien dirigirse a instituciones gubernamentales o asociaciones de viajeros.

Hace unos años era impensable viajar sin la mediación de una agencia, pero, con la pretensión de abaratar costes hemos pasado al extremo contrario. ¿Hasta dónde podemos llegar solos y dónde necesitamos ayuda?

Las aerolíneas ponen a disposición del particular la venta de billetes, por lo que es un trámite que puede llevarse a cabo solos. Sin embargo, cada vez más, los viajeros de negocios deciden contar con los servicios de una agencia que se encargue de todo. Desde el transporte y el seguro de viaje hasta la reserva de una sala de reuniones en algún hotel concreto o el control de gastos.

Ante cobros indebidos hay que reclamar a la empresa o a través de asociaciones

Al viajar hay diferencia entre ocio y negocio.

Es completamente distinto, aunque pueden tener algún punto complementario. Cuando viajamos por negocios el objetivo es claro: nos desplazamos a un punto concreto para un encuentro corporativo. En contraposición, cuando lo hacemos por ocio, nos desplazamos sin compromiso ni responsabilidad laboral. En todo caso, es importante planificar bien el viaje. Elige un alojamiento acorde a tus necesidades, optimiza tu equipaje para ahorrar espacio. Si vas a compaginar ocio y trabajo, no intentes solaparlos y tener la cabeza en dos sitios a la vez o podría arruinar tu experiencia y perjudicar tu rendimiento. Si es necesario, establece unos horarios planificados y rígete a ellos. Revisa qué gastos cubrirá la empresa y cuáles corren a tu cargo. Evidentemente, no debes olvidar separar los gastos de negocio de los costes que generes durante tu tiempo de vacaciones personales.