Lorenzo Milá e Manuel Rico reciben os premios José Couso de Liberdade de Prensa

Os xornalistas Lorenzo Milá e Manuel Rico recibiron no mediodía deste sábado en Ferrol os premios José Couso de Liberdade de prensa 2020 e 2021, respectivamente, nunha nova edición marcada polas limitacións sanitarias e celebrada na Capela do Centro Cultural Torrente Ballester.

Dito premio, organizado de maneira conxunta polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e o Club de Prensa de Ferrol, convócase cada ano en memoria do cámara ferrolán José Couso, falecido na guerra de Iraq tras recibir o ataque das tropas de Estados Unidos cando se atopaba no Hotel Palestina de Bagdad.

Así, os actos, que contaron coa presenza do alcalde da cidade, Ángel Mato, iniciáronse ás 10,30 horas coa tradicional ofrenda floral antes a estatua As Ceibes, de Manuel Patinha, situada no Cantón de Molíns.

COLOQUIO. Posteriormente, os galardoados asinaron no libro de ouro de Ferrol e participaron nun coloquio moderado pola xornalista local Marta Curral, para a continuación desenvolverse o acto de entrega dos premios, desde as 13,00 horas.

O xornalista compostelán César Carracedo, que traballou varios anos na cidade departamental, foi o encargado de dar lectura ao manifesto –que el mesmo elaborou– en nome dos organizadores. Na súa intervención, tamén tivo palabras de recordo para Roberto Fraile e David Beriain, recentemente asasinados en Burkina Faso.

Posteriormente, a presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Xulia Díaz, e o decano do CPXG, Francisco X. González Sarria, entregaron o XVII Premio José Couso a Manuel Rico, quen ha agradeceu este recoñecemento dos seus compañeiros de profesión.

Así mesmo, Rico apuntou que recibilo por causa da súa investigación sobre as residencias é "unha lección de que o xornalismo ten que mirar máis a lugares que moitas veces permanecen fóra do foco, pero onde están en xogo cosas certamente importantes, como o coidado e a dignidade dos maiores".

A "RESPONSABILIDADE" DA CIDADANÍA. Lorenzo Milá, galardoado na edición do ano pasado pero que non puido recoller o premio pola pandemia, detallou que "a responsabilidade da liberdade de prensa recae nos xornalistas e nos medios, pero tamén na cidadanía".

Para pór o peche a este acto, desenvolvido nun aforamento moi limitado, o rexedor de Ferrol destacou a carreira profesional dos dous premiados e detallou que vai propor o que se garanta que "o Premio Couso se entregue sempre nesta cidade".

PREMIADOS. Lorenzo Milá ten unha longa traxectoria profesional como correspondente de Televisión Española (TVE), onde ten cuberto diferentes acontecementos mundiais, ademais de presentar tamén informativos na cadea pública. Desde o ano 2014, é o seu correspondente en Italia.

En canto a Manuel Rico, a súa carreira profesional comezou en Galicia como redactor de El Correo Gallego, pasando logo a El Mundo, primeiro na Comunidade galega e logo no País Vasco. No ano 2000 chegou a Madrid e incorporouse ao Grupo Zeta, tras pasar pola edición dixital de Interviú e pola revista Tiempo.

Tras estar no diario Público, pasou a formar parte do equipo fundador do dixital InfoLibre, primeiro como director e, desde o ano pasado, como director de investigación. Durante a pandemia, investigou a situación das residencias de maiores, un traballo que plasmou no libro Vergüenza, el escándalo de las residencias.