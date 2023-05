Lorena Gascón: "El cerebro se puede moldear, hay esperanza"

Lorena Gascón se ha propuesto desmontar la psicología positiva extrema y reivindicar el derecho de cualquiera a tener un mal día. Ha escrito un libro con humor, pero sin contemplaciones, con el fin de espabilar a quien crea que los cambios en su vida llegarán a través del arco iris.

Ha iniciado usted una cruzada contra los unicornios y el positivismo desmedido. Es algo así como conducir en sentido contrario por una autopista.

Mi intención es que una persona que no tenga una vida perfecta o se sienta mal deje de verse como un bicho raro. Para poder gestionar las cosas feas hay que mirarlas cara a cara. Que la gente sepa que la culpa no es suya, o por lo menos no es toda suya. El cerebro es de plástico y se puede moldear. Hay esperanza.

Nuestro cerebro nos abandonaría si no estuviese encerrado, porque raramente lo escuchamos.

La cultura en la que estamos inmersos no nos lo pone fácil. Estamos enganchados en la vorágine de la productividad laboral, de las redes sociales, la prisa... no es fácil estar solos para escucharnos. A veces estamos de luto porque se ha muerto alguien cercano y tenemos que dejar de lado el proceso de duelo para ir a trabajar. Es una barbaridad, pero es lo que se nos pide. Está mal visto estar triste, expresar malestar.

No eres el culpable de todo lo que pasa en la vida, pero sí el responsable de lo que piensas

Dice que su libro está lleno de zascas psicológicos para ayudarnos a entendernos mejor. Eso no anima mucho a leer.

Es ironía. A veces hay que soltar una leche para espabilar a la gente y provocar cambios.

No hundir en la miseria, solo dar unas zambullidas para espabilar.

Exacto. Mi intención no es crear más sufrimiento en el mundo, pero dar un toque de atención sí. A veces es bueno insinuar que igual eres tú el que no está enfocando bien el problema. No eres el culpable de todo lo que pasa en la vida, pero sí el responsable de lo que piensas. Es necesario desmontar algunas creencias.

¿Por ejemplo?

Mucha gente cree que poner límites es ser egoísta. Precisamente si eso te preocupa es que no eres egoísta. La forma de ver el mundo no se cambia de un mes para otro, lleva tiempo, pero se puede. Otra creencia errónea es que el amor todo lo puede. El amor es muy bonito, muy importante, el cerebro está preparado para agilipollarnos cuando nos enamoramos para que vivamos para el otro. Pero en cuanto la relación no es buena, cuando mi familia me maltrata o me humilla no hay amor que valga. Eso no se puede tolerar.

¿Hay alguna creencia genérica que debamos corregir todos?

Me chirría una cosa: esa distinción entre personas tóxicas y vitamina, personas buenas o malas. Puede ayudar a detectar a un maltratador, pero también a crear una dependencia emocional de tu persona vitamina. No somos objetos y no debemos ponernos etiquetas. Puedes ser tóxico o vitamina en distintos momentos, depende de tu estado y de lo que necesite la otra persona.

Los contenidos de salud mental están de moda, pero no todos son adecuados

Consumir libros, blogs, vídeos de autoayuda es como medicarse sin control. Debería estar sujeto a receta médica.

A través de internet cualquiera tiene acceso a un altavoz y es complicado filtrar la información. Los contenidos de salud mental están de moda, pero no todos son adecuados para cualquier persona.

Tanto en las redes sociales como en su libro usted utiliza el humor para hablar en serio.

Me funciona muy bien. Yo cuando leo algo que incide en el malestar me quita las ganas de continuar. Lo que pretendo al utilizar el humor es que te puedas reír para restarle peso al drama sin invalidad tu sufrimiento.

¿Hay alguna herramienta que se pueda generalizar para enfocar el pensamiento por el buen camino?

Los tratamientos hay que personalizarlos, las recetas generales no funcionan para cualquiera, pero hay algunos hábitos que está demostrado que ayudan a la mayoría. Por ejemplo, apuntar cada día dos o tres cosas que te hayan hecho sentir bien. Es una manera de tomar conciencia de ello y de que nuestro cerebro le dé importancia a eso y no priorice momentos en los que nos sentimos mal. Puede ser jugar con el gato, una llamada de una amiga, un café rico... Otra herramienta que funciona es escribir cartas para procesar aquello que te supone un problema. Por ejemplo, escribirle al enfado, a la tristeza, a tu suegra... Le puedes escribir a la tristeza para decirle que entiendes su función, pero que no le vas a dejar mandar en tu vida, que puede ir de copiloto, pero el volante del coche lo llevas tú. Es un modo de situarla fuera, de ver que no forma parte de ti. No se trata de evitarla, sino de ser consciente de que te va a acompañar en algunos momentos de tu vida, pero sin dirigirte.

