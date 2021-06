Loles León: "Hay vida más allá de Pedro Almodóvar"

LOLES LEÓN (Barcelona, 1950) estrena este viernes en Ourense su espectáculo más personal, Una noche con ella. El sábado repite el formato, a las 21.00 horas ambos días. La artista catalana anuncia un musical en el que hace un recorrido por su carrera artística en el que promete contar "un 80 por ciento de verdad". Es una pieza escrita para ella por Juan Luis Iborra con la intención declarada de revisar cincuenta años de la vida de Loles León al tiempo que se revisan cincuenta años en la historia reciente de España.

¿Por qué hace el estreno de esta obra en Galicia?

Había venido dos veces nada más. Me preguntaron si me gustaría estrenar en Galicia y dije que sí. No me he prodigado nada en Galicia. El miércoles visité el Teatro Principal de Ourense . Es una bombonera, muy acogedor.

Hábleme de lo que veré si compro una entrada para Una noche con ella.

Son fragmentos de mi vida, un repaso mezclado con ficción. Hay un poco de verdad y un poco de mentira.

Sus padres habían emigrado desde un pueblo de Sevilla a Barcelona.

Montaron una churrería. Fue su primer escenario. Me gustaba cantar y bailar. Mi padre me llevaba por los bares y me ponía a bailar.

Muchos años después sigue bailando para los demás.

No tanto. Llevo dos actores que bailan. Uno de ellos, Briel González es de Ourense.

También va acompañada por un pianista. ¿Por qué eligió que la música sonase en directo?

Hay música en directo y música grabada. El piano sirve para potenciar algunos números en los que quería un refuerzo.

¿Esos números tienen que ver con los recuerdos de sus inicios en el cabaret?

En el espectáculo hablo de mis inicios, sobre cómo se vivía en ese mundo; entonces suena. Pero Una noche con ella no es un espectáculo de cabaret, recreo mi vida. Iborra es muy elegante. Sabe cómo escribir un musical.

El dramaturgo Juan Luis Iborra es amigo suyo desde hace 35 años. Usted le pedía que le escribiese una obra.

Me había escrito otras cosas, pero un día me llamó para leerme las primeras páginas de este espectáculo y me emocionó.

No lo había logrado antes.

Este texto habla de mí. No es ficticio como los otros. Tiene que ver con mi personalidad. Es más directo.

Prefiere una obra que le permita hablar con el público a decir un texto dramático.

Empecé en Madrid en lo que llamaban entonces cabaret literario. Era un toma y daca con el público. He hecho todo tipo de textos y me apetece más esto. Es un espectáculo en el que cantamos, nos emocionamos, nos reímos y cuento mi vida. Ya haré otros, pero ahora me apetece este.

¿Aparece García Lorca?

Un poco. No nos olvidamos de Federico.

Lorca pasó 98 días en Cuba en 1930. Se basó en esa experiencia para el musical ¡Oh, Cuba!.

Me apetecía contar la vida de Lorca en Cuba. Era de una grandeza increíble. Lo disfruté. Me dejó muy buenos recuerdos y me llevó por otro camino para siempre.

Fue un cambio de registro más allá de la comedia.

Me gusta mezclar, me gusta hacer todos los registros como actriz. También me gusta hacer un texto que me rompa por dentro.

No debe ser fácil que usted se rompa. Superó la experiencia de ser madre soltera y, a la vez, artista de cabaret en los años 70. No admitían a su hijo en colegios públicos por no estar casada.

Un espectáculo de una mujer sola y un pianista es complicado antes de verlo; pero, cuando te veía, el público respondía muy bien. Es difícil ser quien quieres ser y trabajar en lo que quieres trabajar.

¿Cómo se arreglaba para cuidar de su hijo?

Me lo llevaba conmigo cuando no había colegio. Mientras actuaba me lo cuidaban el sastre, el regidor. Se crió en los teatros. No tardó en asumir que tenía unos padres diferentes. Estos chicos conocen personajes del espectáculo que les aportan muchas cosas. Fueron años buenos personal y profesionalmente.

¿Bertoldo Gil León también se dedica al teatro?

Mi hijo se dedica al audiovisual.

¿Cómo recuerda aquella época?

Como una lucha constante, pero todas las mujeres que trabajamos tenemos una lucha constante. Tampoco hay que dramatizar. Lo importante es el cariño y la educación.

¿Por qué se fue a Madrid en los años 80?

En Barcelona no tenía salida cuando llegó Pujol a la Generalitat por que empezaba la normalización lingüística. Los espectáculos de music hall y la comedia no se montaban. Me fui a Madrid, como todo el mundo.

Consiguió el teléfono de Pedro Almodóvar y empezó a dejarle mensajes en el contestador automático.

Ya le daba la tabarra antes de llegar a Madrid.

El director estaría cansado de escuchar sus ruegos cada vez que consultaba el contestador.

Me dijo que le había hecho gracia. Era un momento en el que él estaba abierto a descubrir talento para sus películas. Tuvimos una cita, hubo filling. Él fue el primero en venir a mi estreno en Madrid. Me dio una colaboración en Mujeres al borde de un ataque de nervios y me dijo que me escribiría un papel.

¿Cómo son sus relaciones?

Son cordiales. No nos vemos porque estamos cada uno por su lado. Él no me necesita y yo trabajo con otros directores. Hay vida más allá de Pedro Almodóvar. No me he quedado con las ganas de algo porque ya he trabajado con Almodóvar. Soy una chica Almodóvar y de las primeras, con Rossy de Palma, Carmen Maura y María Barranco. Si le viene bien ya me llamará y, si no, pues nos llevamos igual de bien.