Llega la primera ola de calor a España, pero el norte de Galicia se libra

La primera ola de calor de este verano comenzará este viernes y dejará, hasta el martes, temperaturas muy altas de hasta 40 grados en amplias zonas de la Península. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet), apuntó que estamos a "las puertas de un episodio de calor muy intenso" y que en caso de confirmarse sería "uno de las más tempranos desde que se tienen registros". El más adelantado comenzó el 11 de junio de 1981. Sin embargo, la zona norte de Galicia quedará al margen de este notable ascenso del mercurio. "O vento do nordés introducirá aire fresco pola zona norte da comunidade e non deixará que o aire cálido penetre", explica María Castro, meteoróloga de MeteoGalicia.

La experta precisa que debido a este fenómeno "a comarca da Terra Cha, a Mariña lucense e boa parte da provincia da Coruña non notarán este ascenso térmico". En el sur de la comunidad sí que penetrará el aire cálido procedente de África llegando a notarse entre el norte y sur de Galicia una diferencia de casi 20 grados. Así, mientras en A Coruña, Burela o Foz no se esperan registros por encima de los 20 grados, en Ourense el sábado se llegarán hasta los 36, en Monforte a los 33, en Quiroga a 32. Pese a todo, María Castro recuerda que "segundo os pronósticos que temos ata o momento en ningún caso chegará a producirse unha vaga de calor en Galicia, que si afectará ao resto de España, pois na comunidade galega non se esperan temperaturas superiores aos 40 grados en ningunha parte".

En el resto de España los termómetros sí que experimentarán un notable ascenso, a excepción de la vertiente cantábrica. Un total de seis provincias tendrán este jueves aviso de riesgo amarillo por altas temperaturas. Se esperan así temperaturas muy altas, con 35-38 grados en amplias zonas y 40 grados en los valles del Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Ebro, e incluso localmente 42 grados.

El portavoz de Aemet explica que siempre que se registran temperaturas extremas hay que buscar las causas en una confluencia de varios factores: en esta ocasión una dorsal de altas presiones con aire subtropical, cálido en origen, que estabilizará mucho la atmósfera, con pocas nubes y sol fuerte. Además, se produce el llamado "fenómeno de subsisdencia", que consiste en que el aire desciende desde niveles altos y medios hacia la superficie, y en ese recorrido el aire sufre un aumento de la presión, se comprime y se calienta todavía más, acompañado de un calentamiento autóctono, es decir, un calentamiento propio.

En los últimos días de la semana, ha precisado Del Campo, podría sumarse la llegada de aire muy cálido procedente del norte del continente africano, lo que aglutinaría "todos los ingredientes habituales para que se produzca una ola de calor en nuestro país".

A partir del lunes crecerá la incertidumbre sobre la tendencia de las temperaturas, pero el portavoz de Aemet considera que el escenario más probable es el de un nuevo aumento de las temperaturas por lo que ese día el ambiente será "muy intenso" en la mayor parte de España. "Hablaríamos de temperaturas entre diez y quince grados por encima de lo normal en las horas centrales del día en buena parte del interior". El portavoz espera que a partir del martes comience a bajar la temperatura en los tercios norte y oeste, aunque podrían repuntar en el Mediterráneo. En todo caso, afirma que seguirá siendo un día muy caluroso en casi toda España" y con noches tropicales en buena parte del territorio y con noches tórridas en varios puntos de la mitad sur.

Sigue la prealerta por sequía en la comunidad gallega

La Oficina Técnica da Seca de la Xunta de Galicia ha ratificado el mantenimiento del estado de prealerta por sequía en toda la demarcación Galicia-Costa, tal y como avanzó el martes la consejera de Infraestruturas, Ethel Vázquez. La directora de Aguas de Galicia, Teresa Gutiérrez, presidió este miércoles una nueva reunión de la Oficina Técnica da Seca, en la que han participado, entre otros, técnicos, miembros de Protección Civil, MeteoGalicia y Consellería do Medio Rural.



La cuenca hidrográfica Galicia- Costa abarca la provincia de A Coruña, parte de la de Pontevedra y de la de Lugo —más del 70% de la población gallega— debido a las escasas precipitaciones caídas en el último mes. Desde el mes de abril toda Galicia Costa está en esta situación y mayo también ha sido muy seco, según la Xunta.



El Gobierno gallego insiste en hacer un llamamiento a los municipios para que elaboren sus planes de emergencia frente a la sequía, así como para que la población adopte medidas de ahorro de agua. Restricción de riego, limitación de llenado de piscinas o reutilización de agua son algunas de las medidas a implementar. El nivel de los embalses de abastecimiento permanece estable al 93,7% de la capacidad, un dato inferior al año pasado.



Vázquez dijo que ni las lluvias de mayo, ni las de los últimos días, tuvieron un efecto en los caudales. Según la conselleira, mayo "fue un mes muy seco, con un porcentaje de precipitaciones un 61% por debajo de lo normal y un caudal medio de los ríos inferior a los últimos diez años, un 46% por debajo de los valores habituales".