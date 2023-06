'A liga dos cantantes' volve bater récords de audiencia "unindo a verbena galega"

O comezo da cuarta temporada do concurso A liga dos cantantes extraordinarios, que produce El Progreso para buscar o mellor cantante de verbena galega, acadou un 14,5% de audiencia na súa emisión o pasado xoves na Televisión de Galicia.

O director, Raúl Bartolomé Abraira (Meira, 1976), destacou que competían coa final de Supervivientes e acadaron "varias veces o liderado en Galicia". Engade que o éxito responde a que "une a verbena galega". Esta edición, presentada por María Mera, ten como novidade que hai oito concursantes que participarán en toda a temporada. Foron seleccionados entre unha trintena de aspirantes relacionados con orquestras galegas. A maiores, quedaron dous en reserva. Un dos participantes é Daniel Gigirey, o cantante da Orquesta Principal, de Mondoñedo.

Cada aspirante canta un repertorio establecido polo programa que atende "a todas idades do público das verbenas: nenos, casamenteiros e avós", indica o director. Catro concursantes pasan á final do programa, na que se proclama un gañador. Os catro finalistas van sumando puntos. Os dous que máis puntos teñan cando se celebre o 11º programa pasan directamente á final do 13º sen ter que concursar no 12º.

"O repertorio vai dirixido a todas as idades do público das verbenas: nenos, casamenteiros e avós", di Raúl Bartolomé

A vinculación cos escenarios galegos atópase tamén no xurado, que está formado polos cantantes Pili Pampín, Lucía Pérez (O Incio, 1985) e Roi Casal, e polo produtor das Tanxugueiras, Iago Pico, que tamén toca a batería nos directos do trío.

Raúl Bartolomé Abraira resalta que tamén se incorpora a figura do padriño, que vai asesoralos. Son representantes das catro grandes orquestras de Galicia: Blas (Panorama), Lito ou Naty (París de Noia), Alba Navarro (Olympus) e Noly e Alejandra Pais (Los Satélites). Varios deles xa estaban vinculados con A liga dos cantantes extraordinarios. Alejandra Pais proclamouse gañadora nunha edición e Noly participara noutra.

O director explica que cada padriño traballa con dous candidatos. Se hai orquestras con dous representantes é porque "non todos poden estar sempre". Como exemplo puxo o de Lito, cantante da Panorama, "que anda tocando non soamente en Galicia, senón por toda España, e vai faltar nalgúns programas, sendo substituído por Naty, que deixara o mundo da verbena e volveu para participar na Liga". Detrás das cámaras, continuará Paco Lodeiro, "a alma máter do programa".

O máis importante para o realizador é que "todo sexa natural, polo que reducimos o guión ao mínimo e eliminamos sketchs".

Raúl Bartolomé compatibiliza a dirección de A liga dos cantantes extraordinarios coa de Malicia Noticias, sen deixar ningún día de saír do traballo sobre o seu par de patíns.