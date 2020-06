La libre movilidad y el turismo extranjero se extienden a toda España

Se acabó: el estado de alarma expira hoy tres meses y una semana después de decretarse; 98 días en los que los españoles han vivido conteniendo el aliento entre el miedo y la curiosidad que ha generado una situación inédita de efectos aún desconocidos.

Con la desescalada iniciada hace ya algunas semanas la vida ha ido volviendo a las calles, comercios, fábricas, oficinas, terrazas, bares, montañas y playas que el estado de alarma vació.

A España le espera ahora un camino muy difícil hacia la reconstrucción. La caída ha sido abrupta y tal vez por eso los más optimistas esperan que la recuperación sea rápida. Pero volver a cifras positivas de crecimiento o empleo no será suficiente esta vez.

El virus, además, sigue ahí y no se puede bajar la guardia. Entramos en la nueva normalidad manteniendo las normas de higiene y distancia física, y la obligatoriedad de mascarillas en sitios cerrados y siempre que el distanciamiento no sea posible.

Porque el estado de alarma acaba. Pero no el coronavirus, una amenaza que no se irá hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo para combatirlo.

Mascarillas, obligatorias

Desde hoy, no hay restricciones de movilidad pero se mantienen las medidas de higiene y distanciamiento. El uso de las mascarillas es obligatorio en personas mayores de seis años cuando no se pueda respetar la distancia de 1,5 metros. Las multas pueden llegar hasta los 100 euros. Su uso es obligatorio en avión, tren, barco o autobús, y también en el transporte público y en vehículos privados de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los viajeros no viven en el mismo domicilio.

Pero... ¿hasta cuando?

Esta etapa, conocida ya como "nueva normalidad", tiene una duración indefinida, ya que finalizará solo cuando se haya logrado obtener una vacuna o tratamiento contra el coronavirus.

¿Cuando abren las discotecas?

Las discotecas y establecimientos de ocio nocturno podrán trabajar exclusivamente en las terrazas al aire libre hasta el 1 de julio. A partir de esta fecha es cuando podrían reabrir sus zonas interiores si la evolución de la pandemia por coronavirus es positiva.

En esa misma fecha volverían las fiestas y verbenas, así como otros eventos populares, además de las atracciones de feria.

Gimnasios y parques infantiles

Se retoma el deporte en los gimnasios pero con restricciones de aforo. Se tendrá que mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y evitar aglomeraciones.

"Cuando no sea posible mantener dicha distancia, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio", según indica el BOE.

Se vuelven a abrir los parques infantiles y las normas las pondrá la comunidad. Por ejemplo en Galicia hay un tope de una persona por cada cuatro metros cuadrados, así como en otros espacios de uso público al aire libre.

Centros de trabajo

Estará permitida la vuelta al trabajo presencial de manera progresiva, manteniendo de 1,5 metros de separación. Se debe potenciar el teletrabajo en aquellos sectores que sea posible. Además, se pondrá a disposición de los trabajadores agua y jabón, geles hidroalcohólicos o desinfectantes.

¿Viajar entre comunidades?

Desde hoy, se acaban las resctricciones de movilidad. Se podrá viajar a otras comunidades sin necesidad de tener justificación. Pese a ello, desde el Gobierno piden prudencia. "La movilidad sin sentido no debería producirse", decía el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

¿Y al extranjero?

Las restricciones de movilidad dentro del espacio Schengen también llegan a su fin hoy, de manera que se podrá viajar a otros países de la UE sin problema. Solo hay una excepción: Portugal. Las comunicaciones con el país vecino no se retomarán con normalidad hasta el próximo 1 de julio.

Para quienes estén pensando en viajar a Reino Unido, deben saber que tendrán que cumplir una cuarentena. El Gobierno británico está estudiando revisar esta medida, pero al menos hasta el 29 de junio, esta es la norma vigente. Por otro lado, cabe recordar que Francia no tiene previsto abrir sus fronteras hasta mañana.

Viajar por el mundo

Las fronteras con el resto de países comenzarán a abrirse a partir del 1 de julio de manera gradual.