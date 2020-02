La nueva ley de eutanasia, a debate

Andrea Gallego: "Vivir es un derecho, no una obligación; debe primar la autonomía del individuo"

ANDREA GALLEGO es médica y presidenta de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Lugo. Su postura acerca de la ley de la eutanasia es clara: "Es una demanda social, hay que tirar para delante con ella. Desde mi punto de vista es necesaria la regulación, no sé si debe ser una despenalización u otro tipo de regulación, pero sí es necesaria alguna medida".

Gallego no pierde de vista que se trata de un tema muy polémico y quiere ser prudente porque "no sé cómo quedará la ley al final", pero insiste en que "de una manera u otra, es un debate pendiente y que hay que tener".

Para esta médica lucense hay puntos que en la ley deben quedar muy claros: "La eutanasia debe ser una petición firme y reiterada por parte del paciente, no sirve con una sola petición. Los plazos serán los que procedan, la petición deberá pasar determinadas comisiones, deberá contemplar la opinión de un segundo profesional... Y debe ser una ley sea garantista tanto para el paciente como para el profesional. Eso significa que facilite al profesional que esté dispuesto a prestar el servicio que lo haga sin ningún tipo de penalización, y que a la vez facilite al profesional que no quiera prestarlo su derecho a la objeción de conciencia. Y es lo único que se pide a la ley, que sea clara".

Andrea Gallego también rechaza que la ley de eutanasia sea innecesaria, como alegan muchos de sus detractores, al existir una ley de muerte digna o de cuidados paliativos. En su opinión "no son incompatibles. En efecto, se necesita una ley de cuidados paliativos que asegure un final de la vida con la atención adecuada, pero aun en el caso de que exista esa ley y podamos ofrecer lo mejor al paciente, siempre habrá un porcentaje de pacientes que escapen a esa situación, por la razón que sea, y demande la eutanasia. Una cosa no impide la otra ni la imposibilita. En Galicia tenemos una estupenda ley de muerte digna, aunque no se ha desarrollado al completo, pero eso no excluye que haya personas que recurran a la eutanasia por distintas circunstancias. Y están en su derecho, porque vivir es un derecho pero no una obligación. Debe primar la autonomía del individuo sobre la obligación de vivir a cualquier costa".

En lo que ya ni se molesta en entrar es en el argumento expuesto por el PP, según el cual el Gobierno presenta esta ley como un modo recortar costes sanitarios y de pensiones: "Es un razonamiento de lo más absurdo", reprocha, "no entiendo que se le pueda ocurrir a nadie decir algo así. No merece ni análisis, es un razonamiento que no cabría más que en los campos de concentración nazis".

"Este es un primer paso, no debemos apresurarnos", concluye, "tiene que seguir habiendo debates sociales a medida que se haga el desarrollo de la ley y habrá que seguir debatiendo en la sociedad y entre los profesionales, porque yo creo que sigue habiendo confusión y el debate debe seguir para clarificar conceptos".

Encarnación Amigo: "¿Quién decide quién se quiere morir, nos deshacemos de los que tienen discapacidades?"

ENCARNACIÓN AMIGO es médica y diputada en el Parlamento gallego por el PPdeG. Su postura personal y la de su partido sobre la el proyecto de ley de eutanasia es conocida: "No estamos a favor. Y como médico, cuando acabamos la carrera realizamos el juramento hipocrático, en el que juramos luchar por la vida, no por la muerte. Además, en Galicia tenemos la suerte de tener una ley de derechos y garantías de los enfermos terminales que no genera problemas. El 100% de los médicos está de acuerdo con ella porque se enmarca en lo que es la buena práctica médica, ayudar a morir al que está en una situación de final de su vida. Pero con la eutanasia estamos hablando de terminar deliberadamente con la vida de un paciente, a petición de él o de un tercero".

En realidad, el proyecto de ley contempla la eutanasia precisamente para los pacientes que sin estar en un estado terminal, si tienen una enfermedad crónica e incurable que les provoca un sufrimiento insoportable y, por tanto, no son sujetos de la ley de muerte digna. Al respecto, Amigo responde que "la eutanasia es un tema con el que no se puede trivializar. Yo entiendo que hay gente que esté de acuerdo, pero yo como médico no estoy de acuerdo. Y los colegios médicos en general no están de acuerdo; si hablas con los comités de ética de los colegios es lo que piensan".

"¿A qué tipo de sociedad vamos, que solo el que es joven, guapo y sano va por ahí?"

Según Amigo, el proyecto de ley contempla que la eutanasia "en algunos casos puede solicitarla otra persona, no el paciente. Es más, incluso hay casos en los que puede pedirla hasta otro médico, ni siquiera el suyo. Hay que leérsela bien. No todos los casos son tan claros. Yo estoy por luchar por la vida y por dar apoyo a las personas con dificultades. Habrá gente que se quiera ir, es como la gente que se suicida, pero creo que la vida es muy rica, que venimos a disfrutarla y que si tienes una enfermedad terminal o una discapacidad lo que tienen que hacer los gobiernos es ayudarte, dar a la familia y al paciente soluciones, no ayudar a morir a la gente. ¿A qué tipo de sociedad vamos, que solo el que es joven, guapo y sano va por ahí?".

Amigo insiste en que con el testamento vital y ley de muerte digna que perite la sedación terminal es suficiente: "Pero con la ley de eutanasia ", se pregunta, "¿quién es el que dice quién se quiere morir? Es que puede ser un familiar el que lo diga. ¿Nos deshacemos de toda la gente que tenga discapacidades? No estoy de acuerdo para nada. La ley no lo dirá así, pero mire lo que pasa con todas esas clínicas privadas que hay por Europa, la cantidad de turismo que hay para eso. Con la ley nueva que van a aprobar esto será posible".

En lo que no está de acuerdo la diputada gallega del PP es en el argumento de que se aprueba como una medida de ahorro: "No creo yo a nadie capaz de pensar en algo así", reconoce.