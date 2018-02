Leticia Dolera la lía al subir a Instagram una temeraria versión de 'Lo malo'

La actriz y directora de cine Leticia Dolera se ha subido al carro de las famosas que versionan la canción Lo malo, de las concursantes de Operación Triunfo Aitana y Ana Guerra, con una temeraria interpretación que podría haber captado la atención de la Guardia Civil de Tráfico y costarle muy cara a la catalana. En el vídeo que la propia Dolera ha subido a su cuenta de Instagram se puede ver cómo ella y dos amigas cantan con pasión el tema que también han hecho viral Cristina Pedroche y Anna Simón. La que viaja en el asiento trasero se mete tanto en su papel que incluso baila, con la libertad de movimientos que le confiere el viajar... ¡sin el cinturón de seguridad y con el coche en marcha!

La imprudencia manifiesta —la conductora mira más de una vez directamente a la cámara e incluso imita algunos de los movimientos de brazos de la coreografía— irritó en seguida a los seguidores de la actriz, que se apresuró a matizar que la temeridad no es tanta como pude parecer. "Tened en cuenta que íbamos por una calle de poco tráfico y Ruth iba concentrada en la conducción además de que:

#ibamosdespacio #concuidado#nohabiacoches y #nanisehapuestoelcinturonenseguida", escribió.

Las excusas de Dolera no parecieron satisfacer a los internautas, que inundaron las redes con sus críticas. "Esto ya se lo he pasado a la Policia, que han tomado nota de mi denuncia", escribía uno de sus seguidores, mientras que otro había hincapié en los riesgos: "Si por ir cantando te llevas otro coche o una moto por delante.. matando a personas que no tienen la culpa de nada. En fin".