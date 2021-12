Salud Pública avisa: el covid no desaparecerá a corto ni medio plazo

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha advertido este lunes de que el SARS-CoV-2 "no va a desaparecer a corto ni medio plazo" por lo que ve necesario disponer de una estrategia coordinada de contención del virus para toda España y con las comunidades autónomas.

A la espera de que este miércoles se reúna la Conferencia de Presidentes para debatir medidas coordinadas y evitar que la pandemia se descontrole, SESPAS ha afirmado que "la vacunación por sí sola no basta", por lo que las medidas de distancia, mascarillas y ventilación siguen siendo necesarias pero también las de reducción de aforos, cierre de interiores en hostelería o del ocio nocturno en espacios cerrados "deberían seguir aplicándose en función de los indicadores de riesgo" aprobados por la ponencia de alertas.

En un comunicado, SESPAS ha precisado que estas medidas de reducción de personas en eventos sociales, incluso a un máximo de dos grupos de convivientes, y cierre de ocio nocturno en espacios cerrados a determinadas horas "deberían aplicarse en aquellas poblaciones y autonomías que superen los nuevos límites de riesgo más altos (3 y 4)".

SESPAS también ha echado de menos "un marco jurídico más adecuado para que, llegado el caso, se puedan aplicar tales actuaciones de manera ágil y con seguridad jurídica".

No obstante, esa sociedad ha matizado que cualquier medida de limitación de la interacción social debe considerar las desigualdades sociales y la precariedad laboral como potentes determinantes de la transmisión de covid.

Por ello, ha considerado "esencial" acompañar dichas medidas de un apoyo eficaz a los grupos con mayores dificultades para cumplirlas, como pueden ser los niños, ancianos o personas sin hogar.

SESPAS también ha aludido al pasaporte covid que, en su opinión, "no ha demostrado eficacia en la contención del virus, fundamentalmente porque la vacunación si bien disminuye el riesgo de contagio, no lo elimina todo".

Además, a juicio de esta sociedad, es un sistema "complicado" de implantar que puede tener "brechas de seguridad y problemas éticos de limitación de derechos" y ha provocado una "presión burocrática" a la hora de vacunarse en parte de la población no vacunada.

Sobre ómicron, SESPAS ha admitido que es un riesgo "todavía no bien conocido". En su opinión, "los cierres de fronteras parciales han tenido una eficacia limitada" en la contención de otras variantes, por lo que es previsible que "cualquier variante con mayor capacidad de propagación acabe siendo la predominante en cualquier lugar del mundo".

Para esta sociedad, las diferentes fases que ha experimentado la pandemia, con un menor impacto de mortalidad actualmente, no implican que se esté cerca de eliminar la epidemia sino, en todo caso, de asumir el coronavirus "como un patógeno más con el que convivir de forma endémica".

En el comunicado, la SESPAS también se ha referido a la Atención Primaria y ha pedido que se refuerce con profesionales y recursos, tanto en la atención a las patologías crónicas como en agudos graves. Además ha apelado a que se revisen las plantillas dedicadas por las administraciones sanitarias a las estructuras de salud pública.